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Galatasaray'da Camavinga heyecanı! Ocak ayında harekete geçilecek

Galatasaray'da ocak ayı transfer planlaması şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'in 23 yaşındaki yıldızı Eduardo Camavinga'yı yakın takibe aldığı ve Fransız futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Camavinga heyecanı! Ocak ayında harekete geçilecek

Yaz transfer dönemini geride bırakan Galatasaray'da şimdiden ocak ayı planları değerlendiriliyor.

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Galatasaray'da Camavinga heyecanı! Ocak ayında harekete geçilecek

Sarı-kırmızılılar, Real Madrid'in 23 yaşındaki orta sahası Eduardo Camavinga'yı yakın takipte tutuyor.

Galatasaray'da Camavinga heyecanı! Ocak ayında harekete geçilecek

Ocak ayındaki ara transfer dönemine kadar Fransız yıldızın durumu sürekli olarak izlenecek.

Galatasaray'da Camavinga heyecanı! Ocak ayında harekete geçilecek

Fotomaç'ta yer alan habere göre, orta saha ve sol bekte görev alabilen 23 yaşındaki oyuncu transfer listesinde ilk sıralarda yer almaya devam edecek. Teknik direktör Okan Buruk da Fransız yıldızı beğeniyor.

Galatasaray'da Camavinga heyecanı! Ocak ayında harekete geçilecek

GELECEĞİ HAKKINDAKİ KARARI MOURINHO VERECEK

Eduardo Camavinga'nın Real Madrid'deki geleceği de merak konusu oldu. Eflatun-beyazlılarda teknik patron Jose Mourinho'nun Fransız futbolcuyu genelde rotasyonda kullanmak istediği vurgulandı.

Galatasaray'da Camavinga heyecanı! Ocak ayında harekete geçilecek

Genç orta sahanın form durumu ve performansı ocak ayındaki geleceğini şekillendirecek.

Galatasaray'da Camavinga heyecanı! Ocak ayında harekete geçilecek

Galatasaray'ın tıpkı yaz döneminde olduğu gibi, ara transferde de Camavinga'yı kiralamaya çalışacağı vurgulandı. 23 yaşındaki Fransız yıldız bu sezon 4 maça çıktı.

Galatasaray'da Camavinga heyecanı! Ocak ayında harekete geçilecek

MOURINHO DENEYECEK

Aslan'ın listesindeki Eduardo Camavinga'da son söz Real Madrid'in çalıştırıcısı Jose Mourinho'da olacak.

Galatasaray'da Camavinga heyecanı! Ocak ayında harekete geçilecek

23 yaşındaki orta sahayı ocak ayına kadar deneyecek olan Mourinho, transfer döneminde kararını verecek. Camavinga'nın performansına göre ocak ayında gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Galatasaray'da Camavinga heyecanı! Ocak ayında harekete geçilecek

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği Eduardo Camavinga çok yönlü profiliyle biliniyor. Esas mevkiisi orta saha olan Fransız yıldız, sol bekte de forma giyebiliyor.

Galatasaray'da Camavinga heyecanı! Ocak ayında harekete geçilecek

Sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk da genel olarak bu tarz futbolculara yöneliyor.

Galatasaray'da Camavinga heyecanı! Ocak ayında harekete geçilecek

Hem orta saha hem de sol bek oynaması Camavinga'yı öne çıkarıyor.

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