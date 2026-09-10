Galatasaray'da Camavinga heyecanı! Ocak ayında harekete geçilecek
Galatasaray'da ocak ayı transfer planlaması şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'in 23 yaşındaki yıldızı Eduardo Camavinga'yı yakın takibe aldığı ve Fransız futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar...
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Yaz transfer dönemini geride bırakan Galatasaray'da şimdiden ocak ayı planları değerlendiriliyor.
Sarı-kırmızılılar, Real Madrid'in 23 yaşındaki orta sahası Eduardo Camavinga'yı yakın takipte tutuyor.
Ocak ayındaki ara transfer dönemine kadar Fransız yıldızın durumu sürekli olarak izlenecek.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, orta saha ve sol bekte görev alabilen 23 yaşındaki oyuncu transfer listesinde ilk sıralarda yer almaya devam edecek. Teknik direktör Okan Buruk da Fransız yıldızı beğeniyor.
GELECEĞİ HAKKINDAKİ KARARI MOURINHO VERECEK
Eduardo Camavinga'nın Real Madrid'deki geleceği de merak konusu oldu. Eflatun-beyazlılarda teknik patron Jose Mourinho'nun Fransız futbolcuyu genelde rotasyonda kullanmak istediği vurgulandı.
Genç orta sahanın form durumu ve performansı ocak ayındaki geleceğini şekillendirecek.
Galatasaray'ın tıpkı yaz döneminde olduğu gibi, ara transferde de Camavinga'yı kiralamaya çalışacağı vurgulandı. 23 yaşındaki Fransız yıldız bu sezon 4 maça çıktı.
MOURINHO DENEYECEK
Aslan'ın listesindeki Eduardo Camavinga'da son söz Real Madrid'in çalıştırıcısı Jose Mourinho'da olacak.
23 yaşındaki orta sahayı ocak ayına kadar deneyecek olan Mourinho, transfer döneminde kararını verecek. Camavinga'nın performansına göre ocak ayında gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
Teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği Eduardo Camavinga çok yönlü profiliyle biliniyor. Esas mevkiisi orta saha olan Fransız yıldız, sol bekte de forma giyebiliyor.
Sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk da genel olarak bu tarz futbolculara yöneliyor.
Hem orta saha hem de sol bek oynaması Camavinga'yı öne çıkarıyor.
ARA TRANSFER 1 OCAK'TA
Süper Lig'de ara transfer dönemi 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak.
TFF tarafından yapılan resmi bilgilendirmede; 1 Ocak 2027'de başlayacak kış transfer dönemi 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.
Cimbom'da bu transfer döneminde ilk hedef Camavinga olacak.