Ömer Üründül'den Sporting-Galatasaray maçı hakemine eleştiri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray, sezon başından bu yana çıktığı resmi maçlardaki ilk yenilgisini yaşadı. Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi yazarı, Sporting Lizbon-Galatasaray mücadelesini dikkat çeken ifadelerle değerlendirirken, maçın hakemine eleştirilerde bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)