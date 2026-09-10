CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Ömer Üründül'den Sporting-Galatasaray maçı hakemine eleştiri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray, sezon başından bu yana çıktığı resmi maçlardaki ilk yenilgisini yaşadı. Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi yazarı, Sporting Lizbon-Galatasaray mücadelesini dikkat çeken ifadelerle değerlendirirken, maçın hakemine eleştirilerde bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Ömer Üründül'den Sporting-Galatasaray maçı hakemine eleştiri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Sporting'e 3-1'lik skorla mağlup oldu.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Ömer Üründül'den Sporting-Galatasaray maçı hakemine eleştiri!

Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirirken, mücadelenin hakemini de eleştirdi.

Ömer Üründül'den Sporting-Galatasaray maçı hakemine eleştiri!

ÖMER ÜRÜNDÜL - NET KIRMIZI KART VERİLMEDİ

Galatasaray dün gece çok iyi bir ilk 45 dakika oynadı.

Ömer Üründül'den Sporting-Galatasaray maçı hakemine eleştiri!

Topa sürekli sahip olarak hem kontrolü elde tuttular hem de hücum girişimlerinde bulundular.

Ömer Üründül'den Sporting-Galatasaray maçı hakemine eleştiri!

Ayrıca en büyük artı bu yarıda rakibe hiç geçiş oyunu şansı vermemekti.

Ömer Üründül'den Sporting-Galatasaray maçı hakemine eleştiri!

Bunun yanında baktığımızda iki eleştirilecek nokta var.

Ömer Üründül'den Sporting-Galatasaray maçı hakemine eleştiri!

Biri, bu kadar üstün oyunda rakip kaleye dahi gelemezken yenen basit gol, ikincisi de Sane'nin kaçırdığı çok net fırsat. Bunlar oyun açısından ortaya çıkanlar.

Ömer Üründül'den Sporting-Galatasaray maçı hakemine eleştiri!

Ama bir de maçın kaderini etkileyen hakem olayı var. Rakip oyuncunun net kırmızı kart görmesi gereken pozisyonda, VAR uzun uzun düşündükten sonra hakemi incelemeye bile çağırmadı.

Ömer Üründül'den Sporting-Galatasaray maçı hakemine eleştiri!

İkinci yarıda ise çok dikkat etmek gerekirdi. Çünkü Avrupa takımları kondisyon açısından bizden ilerideler. İlk yarıya göre ikinci yarıya daha temkinli başlamak gerekirdi ancak rakip arka arkaya etkili çıkışlarla önce skor avantajı yakaladı, sonra da mükemmel bir frikik golü attı.

Ömer Üründül'den Sporting-Galatasaray maçı hakemine eleştiri!

Bu Galatasaray için ümitlerin söndüğü andı. Hatta iki farktan sonra Sporting dördüncü golü de bulacak ortamlar yakaladı.

Ömer Üründül'den Sporting-Galatasaray maçı hakemine eleştiri!

Sonrasında ise işi rölantiye alıp garantili skoru koruma yoluna gittiler. Bu durumda da Galatasaray, son 15 dakika bir baskı kurdu ama pozisyon çıkaramadı ve sonuca razı olmak zorunda kaldı.

Ömer Üründül'den Sporting-Galatasaray maçı hakemine eleştiri!

Takımın geneline baktığımızda herkes elinden geleni yapmaya çalıştı.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
"İkinci Ivan Bebek faciası!"
Sonraki Haber
"İkinci Ivan Bebek faciası!"