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Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Galatasaray forması ile gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan yıldız furbolcu için ülkesinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Deneyimli teknik adam, yıldız ismin milli takım kariyerinin bittiğini öne sürdü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Sporting mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti.

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Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Öte yandan sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan yıldız futbolcu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Almanya'da yeniden gündemin merkezine oturdu.

Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı kadrosunda yer alan tecrübeli kanat oyuncusu için çarpıcı bir yorum geldi.

Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Tecrübeli Alman teknik direktör Peter Neururer, Jürgen Klopp'un milli takım kariyerini değerlendirdi.

Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Neururer, Klopp'un göreve başlamasıyla birlikte kadro tercihleri konusunda önemli değişiklikler yaşanabileceğini söyledi.

Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Deneyimli çalıştırıcı, Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'ndaki döneminin sona erdiğini düşündüğünü ifade etti.

Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Aynı değerlendirmede Leon Goretzka'nın da yeniden milli takıma dönme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Neururer'e göre Klopp, isimlerden çok sahadaki performansı ön planda tutacak.

Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Alman teknik adam, Sane'nin sahip olduğu yeteneğin tartışılmaz olduğunu vurguladı.

Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Hatta yıldız oyuncunun potansiyel olarak Lionel Messi seviyesinde performans gösterebileceğini dile getirdi.

Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Ancak bu kaliteyi uzun süredir istikrarlı biçimde ortaya koyamadığını savundu.

Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Neururer, Galatasaray'da sergileyeceği performansın bile Klopp'u yeniden ikna etmeye yetmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Tecrübeli teknik adam, "Klopp performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu severim ama bunu en son ne zaman gösterdi?" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Açıklamasının devamında ise "Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum" sözleriyle görüşünü net şekilde ortaya koydu.

Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

30 yaşındaki Leroy Sane, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda yer alarak milli takım kariyerine bir turnuva daha eklemişti. Tecrübeli futbolcu, Almanya Milli Takımı formasıyla çıktığı 80 resmi maçta 18 gol kaydederek ülkesinin önemli hücum oyuncularından biri olmayı başardı.

#GS Spor Haberi #Galatasaray #Leroy Sane #Lionel Messi #Leon Goretzka #Jürgen Klopp #Sporting #UEFA Şampiyonlar Ligi #2026 Dünya Kupası #Almanya
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