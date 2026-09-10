Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"
Galatasaray forması ile gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan yıldız furbolcu için ülkesinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Deneyimli teknik adam, yıldız ismin milli takım kariyerinin bittiğini öne sürdü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Sporting mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan yıldız futbolcu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Almanya'da yeniden gündemin merkezine oturdu.
2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı kadrosunda yer alan tecrübeli kanat oyuncusu için çarpıcı bir yorum geldi.
Tecrübeli Alman teknik direktör Peter Neururer, Jürgen Klopp'un milli takım kariyerini değerlendirdi.
Neururer, Klopp'un göreve başlamasıyla birlikte kadro tercihleri konusunda önemli değişiklikler yaşanabileceğini söyledi.
Deneyimli çalıştırıcı, Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'ndaki döneminin sona erdiğini düşündüğünü ifade etti.
Aynı değerlendirmede Leon Goretzka'nın da yeniden milli takıma dönme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.
Neururer'e göre Klopp, isimlerden çok sahadaki performansı ön planda tutacak.
Alman teknik adam, Sane'nin sahip olduğu yeteneğin tartışılmaz olduğunu vurguladı.
Hatta yıldız oyuncunun potansiyel olarak Lionel Messi seviyesinde performans gösterebileceğini dile getirdi.
Ancak bu kaliteyi uzun süredir istikrarlı biçimde ortaya koyamadığını savundu.
Neururer, Galatasaray'da sergileyeceği performansın bile Klopp'u yeniden ikna etmeye yetmeyeceğini düşündüğünü söyledi.
Tecrübeli teknik adam, "Klopp performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu severim ama bunu en son ne zaman gösterdi?" ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında ise "Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum" sözleriyle görüşünü net şekilde ortaya koydu.
30 yaşındaki Leroy Sane, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda yer alarak milli takım kariyerine bir turnuva daha eklemişti. Tecrübeli futbolcu, Almanya Milli Takımı formasıyla çıktığı 80 resmi maçta 18 gol kaydederek ülkesinin önemli hücum oyuncularından biri olmayı başardı.