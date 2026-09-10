Galatasaray'ın yıldızına ülkesinden büyük şok! "Milli takım kariyeri bitti"

Galatasaray forması ile gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan yıldız furbolcu için ülkesinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Deneyimli teknik adam, yıldız ismin milli takım kariyerinin bittiğini öne sürdü. İşte detaylar... (GS spor haberi)