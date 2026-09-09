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Şampiyonlar Ligi hesabından Rafael Leao paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi X hesabı, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi hesabından Rafael Leao paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi X hesabı, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Portekizli oyuncunun fotoğrafının kullanıldığı paylaşımda Aslan emojisi ve gülücük ifadesi yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

#Rafael Leao #Şampiyonlar Ligi #UEFA Champions League
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