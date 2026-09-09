Şampiyonlar Ligi hesabından Rafael Leao paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi X hesabı, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)