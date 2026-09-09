Şampiyonlar Ligi hesabından Rafael Leao paylaşımı!
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi X hesabı, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi X hesabı, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Portekizli oyuncunun fotoğrafının kullanıldığı paylaşımda Aslan emojisi ve gülücük ifadesi yer aldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
😁🦁#UCL pic.twitter.com/pumcOcYmfj— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 9, 2026
#Rafael Leao #Şampiyonlar Ligi #UEFA Champions League