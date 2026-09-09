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Victor Osimhen'den Sporting maçı öncesi flaş hamle! O isimle bizzat görüştü ve...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Sporting'e konuk olacak. Sarı kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak olan Victor Osimhen'den flaş bir hamle geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Victor Osimhen'den Sporting maçı öncesi flaş hamle! O isimle bizzat görüştü ve...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına bugün çıkıyor.

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Victor Osimhen'den Sporting maçı öncesi flaş hamle! O isimle bizzat görüştü ve...

Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde zorlu Portekiz deplasmanına gidiyor.

Victor Osimhen'den Sporting maçı öncesi flaş hamle! O isimle bizzat görüştü ve...

Geçtiğimiz sezonu Portekiz Ligi'nde Porto'nun ardından ikinci sırada bitiren Sporting Lizbon, temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.

Victor Osimhen'den Sporting maçı öncesi flaş hamle! O isimle bizzat görüştü ve...

Zorlu mücadele öncesi yaşanan sakatlıklar, teknik direktör Okan Buruk'un elini zorlaştırıyor.

Victor Osimhen'den Sporting maçı öncesi flaş hamle! O isimle bizzat görüştü ve...

Geçtiğimiz hafta, Başakşehir deplasmanında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen yerine ise kimin oynayacağı merak konusu.

Victor Osimhen'den Sporting maçı öncesi flaş hamle! O isimle bizzat görüştü ve...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı öncesinde sakatlanan Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattında görev vereceği ismi belirledi.

Victor Osimhen'den Sporting maçı öncesi flaş hamle! O isimle bizzat görüştü ve...

Sabah'ın haberine göre tecrübeli teknik adam, İstanbul'da yapılan son taktik idmanda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Victor Osimhen'den Sporting maçı öncesi flaş hamle! O isimle bizzat görüştü ve...

Sarı-kırmızılı formayla birçok kez santrforda forma giyerek takımına önemli katkılar yapan başarılı kanat oyuncusu, zorlu karşılaşmada bir kez daha kendini göstermeye çalışacak.

Victor Osimhen'den Sporting maçı öncesi flaş hamle! O isimle bizzat görüştü ve...

Sezona iyi başlayamayan ve formu eleştirilen 26 yaşındaki oyuncuyla, Okan Buruk'un Portekiz yolculuğu öncesinde özel olarak görüşerek terapiye aldığı ve kendisine çok güvendiğini söylediği ifade edildi.

Victor Osimhen'den Sporting maçı öncesi flaş hamle! O isimle bizzat görüştü ve...

Ayrıca Victor Osimhen'in de takım arkadaşına destek vererek başarılı olacağına inandığını belirttiği öğrenildi.

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