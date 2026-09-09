Victor Osimhen'den Sporting maçı öncesi flaş hamle! O isimle bizzat görüştü ve...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Sporting'e konuk olacak. Sarı kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak olan Victor Osimhen'den flaş bir hamle geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına bugün çıkıyor.
Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde zorlu Portekiz deplasmanına gidiyor.
Geçtiğimiz sezonu Portekiz Ligi'nde Porto'nun ardından ikinci sırada bitiren Sporting Lizbon, temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.
Zorlu mücadele öncesi yaşanan sakatlıklar, teknik direktör Okan Buruk'un elini zorlaştırıyor.
Geçtiğimiz hafta, Başakşehir deplasmanında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen yerine ise kimin oynayacağı merak konusu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı öncesinde sakatlanan Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattında görev vereceği ismi belirledi.
Sabah'ın haberine göre tecrübeli teknik adam, İstanbul'da yapılan son taktik idmanda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.
Sarı-kırmızılı formayla birçok kez santrforda forma giyerek takımına önemli katkılar yapan başarılı kanat oyuncusu, zorlu karşılaşmada bir kez daha kendini göstermeye çalışacak.
Sezona iyi başlayamayan ve formu eleştirilen 26 yaşındaki oyuncuyla, Okan Buruk'un Portekiz yolculuğu öncesinde özel olarak görüşerek terapiye aldığı ve kendisine çok güvendiğini söylediği ifade edildi.
Ayrıca Victor Osimhen'in de takım arkadaşına destek vererek başarılı olacağına inandığını belirttiği öğrenildi.