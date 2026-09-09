Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündemine aldığı Winsley Boteli ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Sion kulüp başkanından, genç santrforun sarı kırmızılılara transferi hakkında çarpıcı bir itiraf geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri