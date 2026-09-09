Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündemine aldığı Winsley Boteli ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Sion kulüp başkanından, genç santrforun sarı kırmızılılara transferi hakkında çarpıcı bir itiraf geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Sporting ile kozlarını paylaşacak.
Sarı-kırmızılılar, Portekiz'de son sezonu Porto'nun ardından 2. sırada bitiren Sporting Lizbon'a konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine bu maçla başlayacak olan Cimbom'da transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündemine aldığı Winsley Boteli için transfer itirafı geldi.
İsviçre Ligi ekiplerinden Sion forması giyen genç santrfor hakkında kulüp başkanı açıklamalarda bulundu.
Başkan Christian Constantin, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların Winsley Boteli için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığını açıkladı.
Ancak 20 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın doğru tercih olmadığını söyledi.
Wisnley Boleti'nin ayrılığına sıcak bakmadığını belirten Constantin "Birincisi Winsley'in bu yaz hiçbir yere gitmeyeceğini söylemiştim. İkincisi ise Galatasaray'ı çok seviyorum ama kariyerinin bir sonraki kulübü için doğru adres değil." ifadesinde bulundu.
Ayrıca " Menajerine ve babasına, Winsley için tutarlı bir kariyer planı hazırlayacağımıza söz verdim. Bu, bir sonraki kulübünü seçerken çok iyi düşünmesi gerektiği anlamına geliyor." sözlerinde bulundu.
Sarı-kırmızılı ekip için ise "Sürekli değişikliklerin yaşandığı ve kadrosu aşırı geniş olan Galatasaray, onun için doğru bir yer değil." diye konuştu.
20 yaşındaki Winsley Boteli'ye birçok ekibin de yaz transfer döneminde talip olduğu biliniyordu.
İngiliz ekibi Crystal Palace da bu ekipler arasındaydı.
Sezona harika bir başlangıç yapan Winsley Boteli 12 maçta 12 gol attı ve 2 asist üretti.
Transfermarkt verilerine göre genç santrforun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
Kulübü ile olan sözleşmesi ise 2030 yılına kadar devam ediyor.