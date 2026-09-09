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Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündemine aldığı Winsley Boteli ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Sion kulüp başkanından, genç santrforun sarı kırmızılılara transferi hakkında çarpıcı bir itiraf geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Sporting ile kozlarını paylaşacak.

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Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"

Sarı-kırmızılılar, Portekiz'de son sezonu Porto'nun ardından 2. sırada bitiren Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"

UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine bu maçla başlayacak olan Cimbom'da transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündemine aldığı Winsley Boteli için transfer itirafı geldi.

Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"

İsviçre Ligi ekiplerinden Sion forması giyen genç santrfor hakkında kulüp başkanı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"

Başkan Christian Constantin, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların Winsley Boteli için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığını açıkladı.

Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"

Ancak 20 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın doğru tercih olmadığını söyledi.

Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"

Wisnley Boleti'nin ayrılığına sıcak bakmadığını belirten Constantin "Birincisi Winsley'in bu yaz hiçbir yere gitmeyeceğini söylemiştim. İkincisi ise Galatasaray'ı çok seviyorum ama kariyerinin bir sonraki kulübü için doğru adres değil." ifadesinde bulundu.

Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"

Ayrıca " Menajerine ve babasına, Winsley için tutarlı bir kariyer planı hazırlayacağımıza söz verdim. Bu, bir sonraki kulübünü seçerken çok iyi düşünmesi gerektiği anlamına geliyor." sözlerinde bulundu.

Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"

Sarı-kırmızılı ekip için ise "Sürekli değişikliklerin yaşandığı ve kadrosu aşırı geniş olan Galatasaray, onun için doğru bir yer değil." diye konuştu.

Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"

20 yaşındaki Winsley Boteli'ye birçok ekibin de yaz transfer döneminde talip olduğu biliniyordu.

Galatasaray için olay transfer itirafı! "30 milyon Euro'yu gözden çıkardılar"

İngiliz ekibi Crystal Palace da bu ekipler arasındaydı.

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