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Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao çarpıcı açıklamalarda bulundu. Leao, sarı kırmızılı takıma geliş sürecine dair flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

Sarı-kırmızılı takımın Portekizli yıldızı Rafael Leao, G.Saray'ın çok büyük bir takım olduğunu bildiğini söyledi.

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Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

Fotomaç'ta yer alan habere göre, G.Saray'ı her zaman takip ettiğini belirten 27 yaşındaki futbolcu, kulübün sosyal medya hesabına şu açıklamalarda bulundu: "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Taraftarlara teşekkür ederim.

Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

Büyük başarılara ulaşmamız için yardımcı olmak istiyorum.

Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

10 numara doğru kişinin ellerinde. 27 numarayı size daha sonra anlatacağım. Ama 7 numarayla bağlantılı bir şey istiyordum. 7 numarayı seviyorum.

Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

EVİMDE GİBİYİM

Gelmeden önce takımdaki bazı kişileri tanıyordum. Gelmeden önce hocayla da konuştum. G.Saray'ı hep biliyordum. Büyük bir kulüp. Büyük efsaneler burada oynadı. Drogba, Hagi, Sneijder gibi isimler...

Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

Kulübün kültürünü değiştirdiler. Ayrıca bu kulüp, diğer liglerdeki büyük takımları ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımları yenmesi için kurulmuş.

Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

Bence kulüp her zaman en üst seviyedeydi. Kulüpten teklif geldiğinde, bu kulübü temsil edecek olmaktan çok mutlu oldum. Şimdiden evimde gibi hissediyorum.

Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

İTALYANCA KONUŞUYORUZ

Biraz Türkçe öğrenmeye çalışıyorum ama hocamız İtalyanca biliyor. Bu yüzden onunla İtalyanca konuşuyoruz ve iletişimimiz gerçekten çok iyi.

Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

İlk günden beri buraya gelmem konusunda bana güven verdi. Taraftarla ilk buluşmamda üçlüyü doğru yapmak istiyordum. Sanırım iyi yaptım. Osimhen bana nasıl yapacağımı çok iyi öğretti.

Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

SEVGİ ÇOK ÖNEMLİ

Galatasaray'a gelmeden önce Leroy Sane, Victor Osimhen ve Lucas Torreira ile görüştüm.

Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

Galatasaray taraftarlarının benim için yazdıklarını takip ediyorum. Renato Nhaga bana birkaç şey gösterdi.

Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

Birinin sana sevgi göstermesi gerçekten çok önemli. Böyle bir sevgi gördüğünde yeteneklerini göstermek de çok daha kolay oluyor.

Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

OSIMHEN'E 100 ASİST YAPMAK İSTİYORUM

Geçen sezonki Liverpool maçını izledim; turu geçemesek de takım çok iyi bir iş çıkardı.

Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

Takımın oyun tarzı ve taraftarın verdiği itici güç beni çok etkiledi.

Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."

Bu kulübü Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Osimhen'e bu sezon 100 asist yapmak istiyorum.

#Portekiz #Galatasaray #Okan Buruk #Şampiyonlar Ligi #G Saray
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