Rafael Leao'dan flaş transfer itirafı! "Galatasaray'a gelmeden önce..."
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao çarpıcı açıklamalarda bulundu. Leao, sarı kırmızılı takıma geliş sürecine dair flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılı takımın Portekizli yıldızı Rafael Leao, G.Saray'ın çok büyük bir takım olduğunu bildiğini söyledi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, G.Saray'ı her zaman takip ettiğini belirten 27 yaşındaki futbolcu, kulübün sosyal medya hesabına şu açıklamalarda bulundu: "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Taraftarlara teşekkür ederim.
Büyük başarılara ulaşmamız için yardımcı olmak istiyorum.
10 numara doğru kişinin ellerinde. 27 numarayı size daha sonra anlatacağım. Ama 7 numarayla bağlantılı bir şey istiyordum. 7 numarayı seviyorum.
EVİMDE GİBİYİM
Gelmeden önce takımdaki bazı kişileri tanıyordum. Gelmeden önce hocayla da konuştum. G.Saray'ı hep biliyordum. Büyük bir kulüp. Büyük efsaneler burada oynadı. Drogba, Hagi, Sneijder gibi isimler...
Kulübün kültürünü değiştirdiler. Ayrıca bu kulüp, diğer liglerdeki büyük takımları ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımları yenmesi için kurulmuş.
Bence kulüp her zaman en üst seviyedeydi. Kulüpten teklif geldiğinde, bu kulübü temsil edecek olmaktan çok mutlu oldum. Şimdiden evimde gibi hissediyorum.
İTALYANCA KONUŞUYORUZ
Biraz Türkçe öğrenmeye çalışıyorum ama hocamız İtalyanca biliyor. Bu yüzden onunla İtalyanca konuşuyoruz ve iletişimimiz gerçekten çok iyi.
İlk günden beri buraya gelmem konusunda bana güven verdi. Taraftarla ilk buluşmamda üçlüyü doğru yapmak istiyordum. Sanırım iyi yaptım. Osimhen bana nasıl yapacağımı çok iyi öğretti.
SEVGİ ÇOK ÖNEMLİ
Galatasaray'a gelmeden önce Leroy Sane, Victor Osimhen ve Lucas Torreira ile görüştüm.
Galatasaray taraftarlarının benim için yazdıklarını takip ediyorum. Renato Nhaga bana birkaç şey gösterdi.
Birinin sana sevgi göstermesi gerçekten çok önemli. Böyle bir sevgi gördüğünde yeteneklerini göstermek de çok daha kolay oluyor.
OSIMHEN'E 100 ASİST YAPMAK İSTİYORUM
Geçen sezonki Liverpool maçını izledim; turu geçemesek de takım çok iyi bir iş çıkardı.
Takımın oyun tarzı ve taraftarın verdiği itici güç beni çok etkiledi.
Bu kulübü Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Osimhen'e bu sezon 100 asist yapmak istiyorum.