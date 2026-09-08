Galatasaray'ın Sporting maçı kamp kadrosu açıklandı! İşte eksik isimler
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sporting müsabakasının kamp kadrosu belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'da deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bu müsabaka için kamp kadrosu da belli oldu. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo kafilede yer almadı. Öte yandan Günay Güvenç ise listeye alınmadı.
Galatasaray'ın, Sporting maçı kamp kadrosu şöyle:
"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov."
İŞTE O LİSTE: