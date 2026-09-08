İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi Opta'nın 10 bin simülasyonla hazırladığı rapor belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur ilerleme ihtimalleri dikkat çekerken, iki takımın şampiyonluk şansı da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)