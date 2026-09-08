CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi Opta'nın 10 bin simülasyonla hazırladığı rapor belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur ilerleme ihtimalleri dikkat çekerken, iki takımın şampiyonluk şansı da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonu heyecanı başlıyor.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

Ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting'e konuk olurken, Fenerbahçe ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

Yeni sezon öncesinde takımların turnuvadaki olası performanslarını değerlendiren Opta, 36 ekibin lig aşamasındaki karşılaşmaları ve sonraki turlardaki ilerleme ihtimallerini mercek altına aldı.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

10 bin farklı simülasyon üzerinden gerçekleştirilen çalışmada takımların son 16 turu play-off'u, son 16 turu, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluğa ulaşma olasılıkları hesaplandı.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ ARSENAL

Opta'nın verilerine göre geçtiğimiz sezon final oynayan Arsenal, yeni sezonun şampiyonluk yolundaki en güçlü adayı olarak öne çıktı.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

İngiliz ekibini sırasıyla Bayern Münih, Manchester City, Barcelona ve geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Paris Saint-Germain takip etti.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

FENERBAHÇE'NİN TUR ŞANSI

Opta'nın 10 bin simülasyonuna göre Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilerleme ihtimali şu şekilde hesaplandı:

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

Son 16 turu play-off'u: %48,2

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

Son 16 turu: %27,5

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

Çeyrek final: %8,4

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

Yarı final: %2,2

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

Final: %0,5

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

Şampiyonluk: %0,2

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

GALATASARAY'IN TUR ŞANSI

Sarı-kırmızılı ekibin turnuvadaki olası ilerleme oranları ise Fenerbahçe'ye yakın seviyelerde kaldı. Opta'nın tahminleri şöyle:

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

Son 16 turu play-off'u: %44,3

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

Son 16 turu: %23,7

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

Çeyrek final: %7,3

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları! Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi

Yarı final: %2,1

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray'a Sporting öncesi umut veren tablo!
Sonraki Haber
G.Saray'a Sporting öncesi umut veren tablo!