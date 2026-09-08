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Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak Galatasaray'ın, Portekiz karnesi dikkat çekti. Portekiz takımlarıyla bugüne kadar 9 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet alırken Benfica ve Braga karşısında elde ettiği zaferlerle dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı izler bırakmak isteyen G.Saray, sezonu Portekiz deplasmanında açmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez karşı karşıya geleceği Sporting Lizbon karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

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Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

Sakatlıkları bulunan Osimhen, Lemina ve Singo'dan mahrum kalacak olan sarı-kırmızılılar, Portekiz deplasmanlarından genellikle istediğini almayı biliyor. G.Saray, Portekiz takımları ile tarihi boyunca 9 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

BENFICA VE BRAGA'YI YENDİ

Bu maçların 5'inde deplasmana konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı.

Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

Benfica'yı 2-0, Braga'yı da 2-1 deviren Aslan, Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Cimbom mağlubiyetlerini ise Porto (1-0) ve Benfica (2-1) karşısında gördü.

Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

G.Saray'ın Portekiz takımlarına karşı toplamdaki 9 resmi maçta ise 3 galibiyet alındı. Rakipleriyle bir kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, 5 kez de mağlubiyet gördü.

Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

Çarşamba günü Sporting'e konuk olmaya hazırlanan Cimbom, rakibiyle ilk kez karşılaşacak.

Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

SAKATLAR ETKİLEDİ

G.Saray'da sakatlanan oyuncuların çokluğu, Sporting maçının favorisi de etkiledi. Özellikle Osimhen'in yokluğu çok şeyi değiştiriyor.

Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

İddaa tarafından açıklanan oranlara göre; Sporting'in galibiyet oranına 1.79 verildi. Beraberliğe 3.68 oran belirlenirken, G.Saray'ın 3 puan almasına ise 3.88 oran verildi.

Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

IBRAHIMA BA YİNE 11'DE OLMAYACAK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon'da İbrahima Ba'nın durumu belirsizliğini koruyor. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen genç savunma oyuncusunun, sarı-kırmızılı takım karşısında ilk 11'de görev yapmasının zor olduğu belirtildi. O Jogo'ya göre Ba, yedek kulübesinde mücadeleye başlaşacak.

Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olmaya hazırlanan G.Saray'da bu mücadelenin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, sakatlıkları bulunan Osimhen, Lemina ve Singo'dan yoksun bir şekilde Kemerburgaz tesislerinde çalışan sarı-kırmızılılar, taktik çalışmalar üzerinde durdu.

Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

ESKAS DÜDÜK ÇALACAK

Sporting Lizbon-Galatasaray mücadelesinin hakemi belli oldu. İki takım arasındaki Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas'ın yöneteceği açıklandı.

Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

2024 yılında Galatasaray'ın RAMS Park'ta Young Boys'a 1-0 yenildiği mücadelede de düdük çalan Eskas, Muslera'ya da kırmızı kart göstermişti.

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