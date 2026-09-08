Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak Galatasaray'ın, Portekiz karnesi dikkat çekti. Portekiz takımlarıyla bugüne kadar 9 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet alırken Benfica ve Braga karşısında elde ettiği zaferlerle dikkat çekti.
Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı izler bırakmak isteyen G.Saray, sezonu Portekiz deplasmanında açmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez karşı karşıya geleceği Sporting Lizbon karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.
Sakatlıkları bulunan Osimhen, Lemina ve Singo'dan mahrum kalacak olan sarı-kırmızılılar, Portekiz deplasmanlarından genellikle istediğini almayı biliyor. G.Saray, Portekiz takımları ile tarihi boyunca 9 kez karşı karşıya geldi.