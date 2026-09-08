Galatasaray'a Sporting Lizbon öncesi umut veren tablo! Portekiz'de yüzü gülüyor

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak Galatasaray'ın, Portekiz karnesi dikkat çekti. Portekiz takımlarıyla bugüne kadar 9 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet alırken Benfica ve Braga karşısında elde ettiği zaferlerle dikkat çekti.