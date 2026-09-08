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Galatasaray, Sporting maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Galatasaray, Sporting maçına hazır

Sarı-kırmızılı ekip, çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesinde son çalışmasını maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Burk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenman, hafif tempolu koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, ardından iki grup halinde top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada Sporting altyapısından çıkan yeni transfer Portekizli yıldız Rafael Leao'nun eğlenceli hareketleri dikkati çekti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Sporting maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Bu çalışmayla Sporting maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, konakladığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

#Galatasaray Futbol Takımı #Rafael Leao #Sporting #Galatasaray
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