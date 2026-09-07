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Galatasaray'da Sporting maçı öncesi radikal karar! Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanında kritik bir sınava çıkmaya hazırlanırken Okan Buruk'un kadro tercihi merak konusu oldu. Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yokluğunda deneyimli teknik adamın ilk 11'de flaş bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Sporting maçı öncesi radikal karar! Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor

Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik Sporting Lizbon mücadelesi öncesinde kadroda bazı değişikliklere gitmek zorunda kalacak.

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Galatasaray'da Sporting maçı öncesi radikal karar! Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor

Zaten sakatlığı nedeniyle Singo bir türlü ilk 11'e dönemezken, Roland Sallai bu bölgede oynamaya devam edecek.

Galatasaray'da Sporting maçı öncesi radikal karar! Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor

Hafif sakatlık geçirdiği için kulübede başlayan ancak sakatlanan Victor Osimhen'in yerine 33. dakikada oyuna giren Barış Alper Yılmaz, Sporting Lizbon deplasmanında bu kez 11'de başlayacak.

Galatasaray'da Sporting maçı öncesi radikal karar! Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor

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Geçen sezon Süper Lig'de 20 skor katkısı (8 gol- 12 asist) yapan Barış Alper, bu yıl ilk 4 haftada siftah yapamadı.

Galatasaray'da Sporting maçı öncesi radikal karar! Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor

Fotomaç'ın haberine göre Osimhen'in yerine takımın en önemli gol silahı olması beklenen Barış, tek forvet olacak. Lemina'yı savunmada değerlendiren Okan Buruk, henüz hazır bir görüntü vermeyen Abdülkerim Bardakcı'yı ilk 11'e çekecek.

Galatasaray'da Sporting maçı öncesi radikal karar! Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor

BITSHIABU İHTİMALİ
Hafta içinde idmanda yeni transfer Bitshiabu'yi de deneyecek olan Buruk son kararını verecek. Jakobs'un da bu bölgede oynama ihtimali yer alıyor ancak favori son 4 yılın şampiyonluğunda ter döken Abdülkerim Bardakcı olacak.

Galatasaray'da Sporting maçı öncesi radikal karar! Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor

ZORLU VİRAJ
Sarı-kırmızılı takımı milli araya kadar yoğun bir tempo bekliyor. İlk olarak Sporting Lizbon deplasmanına gidecek olan G.Saray, ardından RAMS Park'ta Kocaelispor'u ağırlayacak.

Galatasaray'da Sporting maçı öncesi radikal karar! Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor

Oradan da Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Cimbom, ardından milli araya girecek. Burada Osimhen ve Lemina'nın derbiye yetişip yetişemeyeceği de G.Saray'ın planlarını belirleyecek.

Galatasaray'da Sporting maçı öncesi radikal karar! Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor

LEAO ESKİ TAKIMINA KARŞI
G.Saray'ın bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızı Rafael Leao, altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon'a karşı parçalı formayla mücadele edecek. 2018 yılında Portekiz'den ayrılarak Lille'e transfer olan Leao, yıllar sonra eski takımına karşı mücadele edecek. Leao'nun karşılaşmada süre alması bekleniyor.

Galatasaray'da Sporting maçı öncesi radikal karar! Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor

DENİZ YİNE PORTEKİZ'DE
Sadece birkaç gün önce G.Saray'a katılan Deniz Gül, yeniden Portekiz'e dönüyor. Portekiz ekibi Porto'dan transfer edilen milli futbolcu, ezeli rakibi Sporting'e karşı bu kez parçalı forma altında mücadele edecek. Yıllarca Porto ile Sporting'e rakip olan Deniz'in ikinci yarıda süre alması bekleniyor.

Galatasaray'da Sporting maçı öncesi radikal karar! Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor

DEPLASMANDA ZORLANIYOR
G.Saray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalırken, deplasman maçlarında büyük zorluk yaşadı. 6 kez rakiplerine konuk olan sarı-kırmızılılar, sadece Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenerken kalan 5 karşılaşmanın hepsini kaybetti. Cimbom, çarşamba günü en az 1 puan çıkarmak istiyor.

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