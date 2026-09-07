Galatasaray'da Sporting maçı öncesi radikal karar! Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanında kritik bir sınava çıkmaya hazırlanırken Okan Buruk'un kadro tercihi merak konusu oldu. Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yokluğunda deneyimli teknik adamın ilk 11'de flaş bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. İşte detaylar...