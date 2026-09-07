Galatasaray'da Sporting maçı öncesi radikal karar! Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanında kritik bir sınava çıkmaya hazırlanırken Okan Buruk'un kadro tercihi merak konusu oldu. Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yokluğunda deneyimli teknik adamın ilk 11'de flaş bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. İşte detaylar...
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Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik Sporting Lizbon mücadelesi öncesinde kadroda bazı değişikliklere gitmek zorunda kalacak.
Zaten sakatlığı nedeniyle Singo bir türlü ilk 11'e dönemezken, Roland Sallai bu bölgede oynamaya devam edecek.
Hafif sakatlık geçirdiği için kulübede başlayan ancak sakatlanan Victor Osimhen'in yerine 33. dakikada oyuna giren Barış Alper Yılmaz, Sporting Lizbon deplasmanında bu kez 11'de başlayacak.
20 Geçen sezon Süper Lig'de 20 skor katkısı (8 gol- 12 asist) yapan Barış Alper, bu yıl ilk 4 haftada siftah yapamadı.
Fotomaç'ın haberine göre Osimhen'in yerine takımın en önemli gol silahı olması beklenen Barış, tek forvet olacak. Lemina'yı savunmada değerlendiren Okan Buruk, henüz hazır bir görüntü vermeyen Abdülkerim Bardakcı'yı ilk 11'e çekecek.
BITSHIABU İHTİMALİ Hafta içinde idmanda yeni transfer Bitshiabu'yi de deneyecek olan Buruk son kararını verecek. Jakobs'un da bu bölgede oynama ihtimali yer alıyor ancak favori son 4 yılın şampiyonluğunda ter döken Abdülkerim Bardakcı olacak.
ZORLU VİRAJ Sarı-kırmızılı takımı milli araya kadar yoğun bir tempo bekliyor. İlk olarak Sporting Lizbon deplasmanına gidecek olan G.Saray, ardından RAMS Park'ta Kocaelispor'u ağırlayacak.
Oradan da Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Cimbom, ardından milli araya girecek. Burada Osimhen ve Lemina'nın derbiye yetişip yetişemeyeceği de G.Saray'ın planlarını belirleyecek.
LEAO ESKİ TAKIMINA KARŞI G.Saray'ın bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızı Rafael Leao, altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon'a karşı parçalı formayla mücadele edecek. 2018 yılında Portekiz'den ayrılarak Lille'e transfer olan Leao, yıllar sonra eski takımına karşı mücadele edecek. Leao'nun karşılaşmada süre alması bekleniyor.
DENİZ YİNE PORTEKİZ'DE Sadece birkaç gün önce G.Saray'a katılan Deniz Gül, yeniden Portekiz'e dönüyor. Portekiz ekibi Porto'dan transfer edilen milli futbolcu, ezeli rakibi Sporting'e karşı bu kez parçalı forma altında mücadele edecek. Yıllarca Porto ile Sporting'e rakip olan Deniz'in ikinci yarıda süre alması bekleniyor.
DEPLASMANDA ZORLANIYOR G.Saray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalırken, deplasman maçlarında büyük zorluk yaşadı. 6 kez rakiplerine konuk olan sarı-kırmızılılar, sadece Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenerken kalan 5 karşılaşmanın hepsini kaybetti. Cimbom, çarşamba günü en az 1 puan çıkarmak istiyor.