TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Göztepe'ye flaş takas teklifi! Arda Okan Kurtulan'a karşılık...

Galatasaray'ın transfer döneminin son saatlerinde son bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, İzmir ekibine flaş bir takas önerisinde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)