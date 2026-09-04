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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Göztepe'ye flaş takas teklifi! Arda Okan Kurtulan'a karşılık...

Galatasaray'ın transfer döneminin son saatlerinde son bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, İzmir ekibine flaş bir takas önerisinde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Göztepe'ye flaş takas teklifi! Arda Okan Kurtulan'a karşılık...

Galatasaray'da transfer döneminin bitimine saatler kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Göztepe'ye flaş takas teklifi! Arda Okan Kurtulan'a karşılık...

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları kalan sürede bir oyuncu takviyesi daha yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Göztepe'ye flaş takas teklifi! Arda Okan Kurtulan'a karşılık...

Bu doğrultuda Cimbom'da öne çıkan isim ise Arda Okan Kurtulan.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Göztepe'ye flaş takas teklifi! Arda Okan Kurtulan'a karşılık...

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna katmak istediği Göztepe'nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan'ın transferinde henüz resmi bir anlaşma sağlanmış değil.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Göztepe'ye flaş takas teklifi! Arda Okan Kurtulan'a karşılık...

Sarı-kırmızılıların, 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Göztepe'ye flaş takas teklifi! Arda Okan Kurtulan'a karşılık...

Yeni Asır'ın haberine göre, taraflar arasındaki görüşmelerde bonservis bedeli ve takasta önerilecek oyuncuların belirleyici olması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Göztepe'ye flaş takas teklifi! Arda Okan Kurtulan'a karşılık...

Sarı-kırmızılı ekibin, genç futbolcu için Göztepe'ye Günay Güvenç, Kazımcan Karataş ve Renato Nhaga gibi isimleri takas formülü içerisinde önerdiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Göztepe'ye flaş takas teklifi! Arda Okan Kurtulan'a karşılık...

Göztepe cephesinde ise Arda Okan için beklentinin yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde olduğu gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Göztepe'ye flaş takas teklifi! Arda Okan Kurtulan'a karşılık...

İzmir ekibinin, oyuncunun potansiyelini ve gelecekte daha yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olma ihtimalini de göz önünde bulundurduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Göztepe'ye flaş takas teklifi! Arda Okan Kurtulan'a karşılık...

Göztepe'nin bu yüzden pazarlıkta 10 milyon Euro'nun altına kolay kolay inmek istemediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Göztepe'ye flaş takas teklifi! Arda Okan Kurtulan'a karşılık...

GEÇEN SEZON 32 MAÇA ÇIKTI!

Arda Okan Kurtulan geçtiğimiz sezon Göztepe'de toplam 32 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Göztepe'ye flaş takas teklifi! Arda Okan Kurtulan'a karşılık...

Genç futbolcu bu maçlarda 4 gol ve 3 asistle oynadı.

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