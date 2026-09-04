Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna katmak istediği Göztepe'nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan'ın transferinde henüz resmi bir anlaşma sağlanmış değil.
Sarı-kırmızılıların, 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.
Sarı-kırmızılı ekibin, genç futbolcu için Göztepe'ye Günay Güvenç, Kazımcan Karataş ve Renato Nhaga gibi isimleri takas formülü içerisinde önerdiği ifade ediliyor.
Göztepe cephesinde ise Arda Okan için beklentinin yaklaşık 10 milyon Euro seviyesinde olduğu gelen bilgiler arasında.
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