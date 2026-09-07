Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov hakkında flaş bir açıklama geldi. Geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe forması giyen o isim, Batrakov'un sarı-kırmızılılara transferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)