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Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov hakkında flaş bir açıklama geldi. Geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe forması giyen o isim, Batrakov'un sarı-kırmızılılara transferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Galatasaray'ın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov hakkında Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

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Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncuya yaptığı yatırımın ardından Batrakov'un performansı futbol kamuoyunda yakından takip edilmeye başlandı.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

21 yaşındaki Rus futbolcu, Galatasaray'a transfer olmasının ardından iki maçta forma şansı buldu.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Batrakov'un Türkiye kariyerinin henüz başında olması nedeniyle genç oyuncunun performansı ve gelecekteki rolü şimdiden merak konusu oldu.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Rus futbolcuyla ilgili dikkat çeken açıklamalardan biri ise şu anda Spartak Moskova forması giyen Alexander Djiku'dan geldi.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Ganalı savunma oyuncusu, Batrakov hakkında olumlu cümleler kullandı.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Djiku, oyuncular hakkında değerlendirme yapmanın pek hoşuna gitmediğini belirtirken Batrakov için istisna bir yorumda bulundu.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Tecrübeli savunmacı, genç futbolcunun çok sayıda olumlu özelliğe sahip olduğunu vurguladı.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Djiku, "Diğer oyuncuları değerlendirmek pek hoşuma gitmiyor ancak Batrakov mükemmel bir oyuncu, pek çok iyi özelliği var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Ganalı futbolcu, Batrakov'un Türkiye'de forma giymek için gerekli özelliklere sahip olduğunu da dile getirdi.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Djiku, "Batrakov, Türk Ligi'nde oynamayı hak ediyor ve orada başarılı olabilir." sözleriyle genç oyuncuya olan güvenini ortaya koydu.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Batrakov'un Lokomotiv Moskova'daki performansı, Galatasaray'ın transfer kararında önemli faktörlerden biri olmuştu.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Genç yaşına rağmen Rusya'da dikkat çeken bir performans sergileyen Batrakov'un, Galatasaray'da kendisini geliştirmesi ve takımın önemli oyuncularından biri haline gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Sarı-kırmızılı ekipte forma rekabetinin yüksek olması nedeniyle Batrakov'un önümüzdeki dönemde daha fazla süre alıp alamayacağı da merak ediliyor.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Teknik heyetin genç futbolcunun uyum sürecini yakından takip ettiği ve oyuncunun fiziksel ve taktiksel olarak Türkiye'ye adapte olmasının önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Batrakov'un özellikle ilerleyen haftalarda daha fazla süre bulması halinde yeteneklerini daha net şekilde ortaya koyması bekleniyor.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Alexander Djiku'nun yaptığı olumlu açıklamalar ise genç futbolcunun Türkiye'deki kariyeri açısından dikkat çekici bir referans olarak değerlendirildi.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

Galatasaray taraftarları da Batrakov'un sarı-kırmızılı forma altında göstereceği performansı büyük bir merakla bekliyor.

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş Batrakov yorumu! "Galatasaray'da başarılı olur"

21 yaşındaki oyuncunun önündeki süreç, hem Galatasaray hem de Rus futbolu açısından yakından takip edilecek.

#GS Spor Haberi #Galatasaray #Aleksey Batrakov #Rusya #Türkiye #Spartak Moskova #Alexander Djiku #Fenerbahçe #Lokomotiv Moskova
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