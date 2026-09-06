Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı! Sporting Lizbon maçında oynayacak mı?
Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Rafael Leao, Başakşehir karşısında ilk kez süre almıştı. Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting Lizbon maçında saha olup olmayacağıyla ilgili karar çıktı.
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Başakşehir maçında sahada kaldığı kısa süre içerisinde muazzam işler başaran ve Torreira'nın attığı golün de hazırlayıcısı olan Portekizli dünya yıldızı Rafael Leao, henüz tam formuna ulaşmış değil.