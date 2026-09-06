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Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı! Sporting Lizbon maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Rafael Leao, Başakşehir karşısında ilk kez süre almıştı. Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting Lizbon maçında saha olup olmayacağıyla ilgili karar çıktı.

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Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı! Sporting Lizbon maçında oynayacak mı?

Başakşehir maçında sahada kaldığı kısa süre içerisinde muazzam işler başaran ve Torreira'nın attığı golün de hazırlayıcısı olan Portekizli dünya yıldızı Rafael Leao, henüz tam formuna ulaşmış değil.

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Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı! Sporting Lizbon maçında oynayacak mı?

Ancak yetenekli kanat oyuncusunun bu halinin bile Süper Lig'in üzerinde olduğu gözüküyor.

Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı! Sporting Lizbon maçında oynayacak mı?

Fotomaç'ta yer alan habere göre teknik direktör Okan Buruk da, Lizbon'u yakından bilen Leao'yu çarşamba günü oynatmaya hazırlanıyor.

Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı! Sporting Lizbon maçında oynayacak mı?

Ancak başarılı futbolcunun sahaya ilk 11'demi çıkacağı yoksa mücadelenin ikinci yarısında mı sahaya çıkacağı merakla bekleniyor.

Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı! Sporting Lizbon maçında oynayacak mı?

GÖZLER LİZBON'DA

Trendyol Süper Lig'de 4 haftada topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda oturan G.Saray'da gözler çarşamba gününe çevrildi.

Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı! Sporting Lizbon maçında oynayacak mı?

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

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