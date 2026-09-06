Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı! Sporting Lizbon maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Rafael Leao, Başakşehir karşısında ilk kez süre almıştı. Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting Lizbon maçında saha olup olmayacağıyla ilgili karar çıktı.