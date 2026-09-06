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Galatasaray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!

Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen ve Lemina'nın son durumlarını açıkladı. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

#Galatasaray #Başakşehir #Mario Lemina #Victor Osimhen
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