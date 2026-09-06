Galatasaray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen ve Lemina'nın son durumlarını açıkladı. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
ACIBADEM SAĞLIK RAPORU— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 6, 2026
Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina'nın… pic.twitter.com/MGvlTlRONc