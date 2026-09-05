Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyle başladı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından Fotomaç Gazetesi yazarları, Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. İşte yazarların mücadeleye ilişkin dikkat çeken yorumları... | GALATASARAY HABERLERİ