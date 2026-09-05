Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyle başladı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından Fotomaç Gazetesi yazarları, Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. İşte yazarların mücadeleye ilişkin dikkat çeken yorumları... | GALATASARAY HABERLERİ
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları mücadeleyi değerlendirdi.
Korkaklar her gün ölür, cesaretliler ise bir kez ölür... Okan hocam, bu sezon senin yılın olacak. Dersine dört yıllık şampiyonluktan çok daha fazla çalışmalısın. Çünkü bu ülkede beş yıl üst üste şampiyon olmuş yerli ya da yabancı hoca yok.
Bu fırsatı iyi kullan ve kararlarında cesur ol, korkak olma. Hiç kimseye yaranmak zorunda değilsin. Konu Galatasaray ise gerisi teferruattır. Osimhen'in Galatasaray'ın kalbi ve lideri olduğu Başakşehir maçında net anlaşıldı. Osimhen'li Galatasaray rakip kalede cirit atarken, Osimhen'siz Galatasaray liderini kaybetmiş bir takım haline dönüştü.
Osimhen çıkıncaya kadar ikisi kaleci Deniz'in kurtardığı, 1'i gol olan toplam 4 şut attı. Ayrıca Osimhen, Galatasaraylı oyuncuların dikkati ve iyi oynaması konusunda sürekli uyaran kişiydi. Osimhen'siz Galatasaray'ı ayakta tutmaya çalışan ise yaptığı müthiş kurtarışlar ile Uğurcan olmaya çalıştı ama iki gole engel olamadı.
Leroy Sane'nin varlığının bile olmadığını Okan hoca görmesine rağmen oyunda tutması hataydı. Sane vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor. Hakem Kadir Sağlam ve VAR'da görev yapan hakemler, maçın berabere bitmesi için her türlü oyunu yaptılar. Penaltı, penaltı değildi. 5 dakika incelediler, ofsayt pozisyonunu uydurdular ama Allah'ın adaleti her zaman yerini bulur. Sara'nın frikikten attığı gol adaletin belgesiydi.
Serkan Korkmaz - Kurtarıcı Sara
Barış Alper mi, Leao mu derken ikisini de yedek kulübesinde görmek çok enteresandı doğrusu... Okan Hoca idrak etti sanırım; Sane, fazla ses çıkarmıyor diye bir çırpıda vazgeçilecek, yedek soyundurulacak bir topçu değil.
Aslında Leao da öyle elbette. Buruk'un bu kadar zorlu bir rakip karşısındaki ilk 11'inde, sezona formda giren Yunus bile sorgulanabilecekken sınanmasına neden olacak birinci tercihi Gabriel Sara idi, benim açımdan... Neyse ki Osimhen'i vardı Galatasaray'ın. Önce kafayla, sonra savunma arkasına atılan bir topla gole çok yaklaşan Victor Osimhen ceza yayından tarifsiz bir gol atarak takımını öne geçirdi.
Nijeryalı yıldız, savunmada dahi birkaç kritik müdahaleye imza atmıştı ki; kasıktan sakatlanarak yerini Barış'a bıraktı. Bir takımın HER ŞEYİ olmak böyle bedeller ödettirebiliyor işte. Keşke onun seviyesine yakın birkaç gayretli performans daha olsaydı ya da zamanında rotasyona dahil olmuş bir golcü hazırda bulunsaydı. Sezonun çok kritik bir evresinde sakatlandı Osimhen.
Şampiyonluk aslanın ağzında, Şampiyonlar Ligi ise ejderhanın midesinde. Sporting deplasmanında o olmazsa değil puan almak, gol atmak bile hayal gibi. Okan Buruk teknik direktörlüğünde 16 maç evinde yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir, şampiyon olduğu sezondan bu yana evindeki en uzun yenilmezlik serisinin içindeydi.
Son dört yılın şampiyonu Okan Buruk için, deplasmana çıktığı stadın adının da Fatih Terim olması hayli ironikti. Kesinlikle üç puandan çok daha fazlasıydı dün akşamki maç Okan Hoca için. Ağır bir penaltı kararıyla beraberliğe giren maçı sarı-kırmızılılar lehine çeviren yine bir süper star oldu. Geçen hafta bir taçtan bir kornerden gol yiyen Cimbom, yine kornerden Sanchez ile kendi filelerini buldu. Ardından rakibe de gol atan Sanchez'in ofsaytta olduğunu hiç sanmıyorum. Kadir Sağlam'ı, Okan BURUK'u kurtaran maçın en iyilerinden biri olan Sara oldu.
Zeki Uzundurukan - Macera filmi gibi OSCAR'LIK MAÇ!
G.Saray hücumda biraz daha becerikli olabilseydi, daha ilk yarıda farka giderdi. Başakşehir'in geriden oyun kurma sevdası başına iş açarken, Galatasaray'ın işini son derece kolaylaştırdı.
Galatasaray, geriden oyun kurmaya çalışan rakibine tahrip gücü yüksek bir ön alan baskısı yaparak her topu kaptı. Kapılan her top, Başakşehir kalesinde gol tehlikesine dönüştü. Daha 33. saniyede kaleci Deniz ile Osimhen arasındaki düelloyu izlemeye başladık. Osimhen art arda şutları ile Başakşehir kalesini dövmeye başlamıştı ki, 'uzaylı golcünün' direkte patlayan şutu ile golü buldu Galatasaray.
Osimhen'in füzesinde top üst direkte patlayıp çizgiyi geçti. Hakem Kadir Sağlam da VAR kararıyla golü verdi. Lige olağanüstü bir başlangıç yapan ve golleri ile rakiplerin adeta canına okuyan Osimhen, ilk yarıda Operi ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı ve çıktı. Osimhen'in çıkışı ile Galatasaray'ın hücumunda bir enerji kaybı olurken, Başakşehir 'uzaylı golcünün' çıkışını fırsat bilip, Galatasaray kalesine gelmeye başladı. İlk yarının son anlarında Kemen'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşu Uğurcan Çakır müthiş çıkardı.
Dün stoper bölgesinde maça başlayan Lemina'nın Davinson Sanchez ile uyumu çok iyiydi. Ama ilk yarıda sakatlık problemi yaşadığı için ikinci yarıda yerini Abdülkerim'e bıraktı. Batrakov, ilk yarıda hücuma büyük katkı verdi. İlk yarıda net bir gol pozisyonundan yararlanamayan Batrakov, verdiği akıl dolu pasları ile dikkat çekti. Ama ikinci yarıda etkisizdi Batrakov. Zaten yerini Leao'ya bıraktı.
Uğurcan Çakır, ikinci yarıda da mucizevi bir kurtarış daha yaptı. Yine Kemen, yine Uğurcan Çakır! O ne kurtarıştı öyle Uğurcan! Bu arada pozisyonda Kemen ofsayttı. Hakem de bayrağını kaldırdı zaten. Osimhen'in adeta tek başına bir takım olduğunu dün bir kez daha gördük. Özellikle ikinci yarıda Başakşehir, Galatasaray kalesine o kadar rahat gelip, pozisyonlar buldu ki...
Osimhen sahadaysa, rakipler için bir tehdit! Ve rakipler hep tedirgin ve teyakkuz halinde. Osimhen hem oynuyor hem takımını oynatıyor hem de rakibe korku salıyor. O yüzden Osimhen için 'uzay golcüsü' diyorum. Çünkü bugüne kadar gördüğüm hiçbir santrfora benzemiyor. Adeta tek kişilik bir ordu Osimhen!
Tam da Başakşehir'in oyunu tek kaleye çevirdiğinden söz ediyordum ki, Başakşehir penaltı kazandı. Hakem Kadir Sağlam, Sallai'nin Fayzullayev'e yaptığı harekete penaltı dedi. Eldor Shomurodov, skoru eşitledi. Okan Buruk'tan hemen Rafael Leao hamlesi geldi. O Leao da Başakşehir'in savunmasının kilidini hemen açtı. Leao, ceza sahasında Barış Alper'e jeneriklik bir pas attı.
Barış Alper, Jakobs'u gördü. Jakobs da Torreira'ya servis yaptı. Atom Karınca da ağları gördü. Muhteşem paslaşmalar ve hazırlanış itibarıyla Avrupai bir gol attı Galatasaray! Lucas Torreira, bir gol, bir asistle maça damgasını vurdu. Ama Başakşehir'in atakları geriye düştükten sonra da devam etti. Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skor tabelası yine değişti.
Ey Umut Bozok! Oyuna daha yeni girmişsin. Leao'ya yaptığın o hareket nedir öyle? Yazık değil mi? Hakem Kadir Sağlam, haklı olarak direkt kırmızı kartını gösterdi Umut'a. Galatasaray'ın Gabriel Sara'nın ortasında bulduğu golü VAR Odası uzun süre inceledi. Pozisyonun içindeki Sanchez'in ofsayt olduğu kararı çıktı ve gol geçersiz sayıldı. Bu pozisyon tam 4 dakika incelendi. Gabriel Sara, harika bir serbest vuruş golü ile Galatasaray'ı 3 puana taşıdı. Gerçekten muazzam bir goldü. Galatasaray oynadığı etkili futbolla galibiyeti hak etmişti. Öyle de oldu zaten.
Mustafa Çulcu - Ters orantılı performans
Galatasaray yüksek ön alan baskısı ile Başakşehir'i sahasına hapsetti. Baskıdan panikleyen Başakşehir'in savunması çıkarken yaptığı pas hatasını değerlendiren Osimhen golü buldu.Biyonik adam Osimhen ön alanda baskı yapıyor, geriye geliyor top çıkarıyor, savunma arkasına atılan toplara koşuyor derken talihsiz bir sakatlıkla oyundan çıktı.
Lemina-Sanchez ikilisi takımı öne çıkarırken Torreira'nın ön bölgeye desteği çok etkili oldu. Sane kanat değiştirerek serbest oynuyor. Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'siz Galatasaray siyah ile beyaz kadar farklı. Öyle ki çıkana kadar Galatasaray rakip ceza alanına 11 kez girerken, oyundan çıktıktan sonra giremedi. Başakşehir ikinci yarı daha etkili oldu. Osimhen'in yokluğunda üretemeyen Galatasaray'da Leao girince oyun seviye atladı. Torreira'nın golündeki pas trafiği baş döndürücüydü. Galatasaray savunmasında sorunlar devam ediyor.
Kadir Sağlam'ın maçın ilk yarısında çaldığı 18 faulün en az 14 tanesi yalan, çünkü faul değil. En doğru kararı Yunus'a yapılan faul ve Operi'ye gösterdiği sarı kart. Faul ve kart standardı yok. Çifte standart uygulamaları var. 63'te verdiği penaltıda Sallai önce basit çekip bırakıyor, sonra sağ kolu ile Fayzullayev'in boynuna teması var. Bunu hakem görebildiyse bravo.
Penaltı ve sarı hakemin kararıdır, VAR karışmaz. Umut Bozok'un direkt ihracı doğru. Sanchez'in iptal edilen golü VAR tespiti ile ofsayt. 5 sarı kart, 1 kırmızı kart ve 29 faul topun oyunda kaldığı dakika: 51.17. Hakemin performansı taşıdığı kokartla ters orantılı.