Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya müjde! 4 yıl sonra...

Uruguay Milli Takımı'nda Diego Forlan dönemi başlarken geniş kadro açıklandı. Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, 4 yıl aradan sonra yeniden milli takım kadrosunda yer aldı.

Uruguay Milli Takımı'nda 2026 Dünya Kupası sonrası Marcelo Bielsa'nın yerine göreve getirilen Diego Forlan, Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile oynanacak hazırlık karşılaşmaları öncesi geniş kadrosunu açıkladı.

Forlan'ın belirlediği 46 kişilik aday kadroda Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Lucas Torreira da kendisine yer buldu.

4 YILLIK HASRET SONA ERDİ

30 yaşındaki Torreira, Bielsa döneminde yalnızca bir kez milli takıma davet edilmiş ancak forma giyememişti. Uruguay Milli Takımı'nda 40 kez görev yapan başarılı futbolcu, 2022'den bu yana milli formaya hasret kalmıştı.