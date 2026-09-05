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Galatasaray'dan sakatlıklar hakkında açıklama! Osimhen, Singo, Lemina...

Galatasaray sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Mario Lemina'nın son durumunu açıkladı. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan sakatlıklar hakkında açıklama! Osimhen, Singo, Lemina...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,

"ACIBADEM SAĞLIK RAPORU

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.

Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo'nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır.

Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır.

Galatasaray SK Sağlık Kurulu Başkanı
Dr. Yener İnce" ifadeleri kullanıldı.

#Yener İnce #Galatasaray #Galatasaray SK #Başakşehir FK #Mario Lemina #Wilfried Singo #Victor Osimhen
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