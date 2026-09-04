Uğurcan Çakır: Başakşehir iyi bir takım

Galatasaray’ın Başakşehir’i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Uğurcan Çakır, galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Milli kaleci, Şampiyonlar Ligi’nde camiaya yakışır bir performans sergilemek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların milli kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirten Uğurcan Çakır, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"YAVAŞ YAVAŞ RİTİM BULUYORUZ"

Uğurcan, "Zor bir maçtı. Başakşehir iyi bir takım. Burada onlarla oynamak zor oluyor. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Yavaş yavaş ritim buluyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi başlıyor. O maçlardan da kazanarak ayrılmak istiyoruz. Bugünkü maç için herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"CAMİAMIZA YAKIŞIR BİR..."

Şampiyonlar Ligi'nde her maçın zorlu geçeceğini vurgulayan milli kaleci, Galatasaray'ın hedefinin geçen sezonun üzerine çıkmak olduğunu dile getirdi.

Uğurcan Çakır, "Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor oluyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Camiamıza yakışır performans göstermek istiyoruz. Geçen senenin üzerinde performans göstermek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Zor olacak, Şampiyonlar Ligi çok zor" dedi.