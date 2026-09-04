Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Gabriel Sara, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanan sarı-kırmızılılarda maçın son golünü kaydeden Gabriel Sara, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Sara, "Çok zor bir maçtı. Sakin kalan bir takım, hatalarımızı beklediler ve onları değerlendirdiler. Osimhen ve Lemina'nın çıkması da bizi zorladı. Sonrasında ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu hatırladık ve kazanmayı bildik. Önümüzdeki maçta bu şekilde performans göstereceğimize eminim.



ATTIĞI GOL



Açıkçası çok çalışıyorum. Daha çok gol atmak, asist yapmak istiyorum. Her maçta galibiyet almak istiyorum.



"LUCAS TORREİRA'NIN GOLÜ MÜ, SENİN GOLÜN MÜ DAHA GÜZELDİ?"



Lucas'ın bence. İnanılmaz bir asisti bence Izo'nun asisti. Lucas'ın golü daha güzeldi bence." ifadelerini kullandı.