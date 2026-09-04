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TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir

Galatasaray'da transfer döneminin son saatlerinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda kalan sürede yeni bir oyuncu takviyesi beklenmezken, flaş bir ismin takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir

Galatasaray'da transferin son gününde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir

Sarı kırmızılıların 4 Eylül itibarıyla yeni bir oyuncuyu kadrosuna katması beklenmiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir

Cimbom'un transferi büyük ölçüde kapattığı ve yeni bir hamlede bulunmayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir

Ancak Aslan'da gelecek oyuncu olmasa da son dakikada bazı ayrılıklar yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir

Bu doğrultuda Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Mario Lemina hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir

Transferfeed'de yer alan habere göre; Yunan ekibi Panathinaikos, Azzedine Ounahi'yi transfer ettikten sonra orta sahaya bir oyuncu daha eklemek amacıyla son saatlerde Mario Lemina'yı kadrosuna katmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir

Haberde, 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılardaki geleceğinin belirsiz olduğuna değinildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir

Bu doğrultuda Lemina'nın son dakikada takımdan ayrılma olasılığının yüksek olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir

Panathinaikos'un, Lemina'yı Avrupa'da oynatma ihtimalinin olmadığı ve Gabonlu yıldızı yerel maçlarda oynatarak kadrosunu güçlendirmeyi planladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir

BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI!

Mario Lemina bu sezon Galatasaray'da toplam 3 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir

Lemina bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir

Tecrübeli isim geçen sezon çıktığı 41 müsabakada ise 3 gol ve 2 asistle oynamıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir

Öte yandan güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Lemina'nın, Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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