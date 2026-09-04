TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız hakkında sürpriz iddia! Son dakikada takımdan ayrılabilir
Galatasaray'da transfer döneminin son saatlerinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda kalan sürede yeni bir oyuncu takviyesi beklenmezken, flaş bir ismin takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'da transferin son gününde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılıların 4 Eylül itibarıyla yeni bir oyuncuyu kadrosuna katması beklenmiyor.
Cimbom'un transferi büyük ölçüde kapattığı ve yeni bir hamlede bulunmayacağı öğrenildi.
Ancak Aslan'da gelecek oyuncu olmasa da son dakikada bazı ayrılıklar yaşanabilir.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Mario Lemina hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Transferfeed'de yer alan habere göre; Yunan ekibi Panathinaikos, Azzedine Ounahi'yi transfer ettikten sonra orta sahaya bir oyuncu daha eklemek amacıyla son saatlerde Mario Lemina'yı kadrosuna katmayı düşünüyor.
Haberde, 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılardaki geleceğinin belirsiz olduğuna değinildi.
Bu doğrultuda Lemina'nın son dakikada takımdan ayrılma olasılığının yüksek olduğu vurgulandı.
Panathinaikos'un, Lemina'yı Avrupa'da oynatma ihtimalinin olmadığı ve Gabonlu yıldızı yerel maçlarda oynatarak kadrosunu güçlendirmeyi planladığı aktarıldı.
BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI!
Mario Lemina bu sezon Galatasaray'da toplam 3 karşılaşmada görev aldı.
Lemina bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Tecrübeli isim geçen sezon çıktığı 41 müsabakada ise 3 gol ve 2 asistle oynamıştı.
Öte yandan güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Lemina'nın, Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.