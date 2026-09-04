Başakşehir-Galatasaray maçı canlı izle araması... Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak kritik mücadelede Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ligde liderliğini sürdüren son şampiyon Galatasaray kazanarak serisini sürdürmek istiyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Peki Başakşehir-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Galatasaray maçı nasıl izlenir? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 4. haftasında son şampiyon Galatasaray deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Okan Buruk'un öğrencileri son olarak Göztepe'yi 3-2 mağlup etmiş ve galibiyet galibiyet serisini 2 maça çıkarmıştı. Öte yandan Galatasaray'da gözler yeni transferlere çevrildi. Rafael Leao, Deniz Gül ve Batrakov'un forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.



Başakşehir ise taraftarı önünde puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İşte kritik karşılaşma öncesi tüm önemli detaylar...

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!



BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir-Galatasaray mücadelesi Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Galatasaray mücadelesi TSİ 20.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.



İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Emin, Operi, Kemen, Fayzullayev, Umut Güneş, Olsen, Shomurodov, Umut Bozok

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Osimhen

SON 8 LİG MAÇINDA GALATASARAY GALİP

Galatasaray, Başakşehir karşısında son 8 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.

2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i üst üste 8 kez yenen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.

37. RANDEVU

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 36 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 21 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup ederken, 8 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 65 golüne, Başakşehir 39 golle karşılık verdi.

İki takım geçtiğimiz sezon daha önce 2'si ligde, 1'i de kupada olmak üzere 3 kez karşılaştı ve bu mücadelelerden Galatasaray galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca turuncu-lacivertliler ile Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı kazandı. Geride kalan müsabakaların hepsinde takımın başında Okan Buruk vardı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de hücum istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 3 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan ayrıca +5 ile de en iyi averaja sahip takım.

Aslan'da bu sezon ligde Victor Osimhen 5, Yunus Akgün, Roland Sallai, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı.

VİCTOR OSİMHEN'DEN 3 MAÇTA 5 GOL

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Çorum FK ve Erzurumspor FK ağlarını 2'şer kez havalandıran Osimhen, geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında da 1 gol kaydetti ve 3 haftada 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

YENİ TRANSFERLERİN İLK MAÇI

Galatasaray taraftarı yaz transfer döneminde transfer edilen Bitshiabu, Leao ve Deniz Gül'ün Başakşehir maçındaki performanslarını merak ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde 3 isim Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkabilir.