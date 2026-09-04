Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi transfer dönemi, yeni transferler ve takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, transfer dönemi, yeni oyuncular ve takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte takım içerisindeki dengenin daha net şekilde oluşacağını belirten Buruk, performanslarını yukarıya çıkarmaları gereken bir döneme girdiklerini söyledi.

"ÇOK İYİ BİR KADROMUZ VAR"

Okan Buruk, kadroda yer alan yeni transferlerle ilgili, "Transfer döneminin sonuna geldik. Her sene söylüyoruz, transfer dönemi bittikten sonra gelenler, gidenler belli oluyor. Takım içerisindeki hava daha net oturuyor. Kadro belli oluyor. Bundan sonraki dönemin, performansların yukarıya çıkması gereken dönem olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Çok iyi bir kadromuz var. Leao ve Deniz bugün kadroda. Geçen hafta Batrakov maç kadrosundaydı. En son transferimiz El Chadaille Bitshiabu çok geç geldi. Testlerine ve durumuna baktıktan sonra karar vereceğiz" dedi.

LEAO NE KADAR SÜRE ALACAK?

Buruk, yeni transferlerden Leao'nun karşılaşmada süre alacağını ancak oyuncuyu kontrollü kullanacaklarını belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü, "Leao'nun küçük bir sakatlık süreci vardı. Burada yaklaşık 2-3 haftalık... En son hazırlık maçında 45 dakika oynamıştı, onun üzerinden 4 hafta geçti. Onu çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Bugün belirli dakika vereceğiz ona. Gerçekten çok önemli bir oyuncu aldık" şeklinde konuştu.

SINGO NEDEN KADRODA YOK?

Sarı-kırmızılılarda Singo'nun neden maç kadrosunda yer almadığına da açıklık getiren Buruk, oyuncunun antrenmanda darbe aldığını söyledi.

Buruk, "Singo antrenmanda bir darbe aldı. Onunla ilgili gerekli kontroller yapılacak. Bugün kadroda yok. Barış'ın bir sakatlığı vardı, Abdülkerim'in iki günlük dinlenme süreci olmuştu. O da bugün kadroda" dedi.

Yoğun fikstüre dikkat çeken Buruk, "Çok fazla maç oynayacağız. Her oyuncuyu kullanacağız. Çıkan 11'e çok güveneceğiz. Haftaya lider olarak başlıyoruz ve lider olarak bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Okan Buruk, rakibin oyun yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Buruk, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Nuri Şahin çok önemli bir isim. Bugün onlar da tek forvetle çıkıyorlar. Orada Kemen'in hareketliliğine dikkat etmek gerekiyor. Rakibimiz çok hareketli bir takım. Rakiplerinin kafasını karıştırıyor ve tehlike yaratıyorlar" dedi.

Başakşehir'in savunma geçişlerinde zaman zaman açık verdiğini belirten Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakibimiz savunma geçişlerinden pozisyonlar veriyor. Bunlara hazırlandık. Oyun ve oyuncu kalitemizi ortaya çıkarıp bugün kazanmak istiyoruz."