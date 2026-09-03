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İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

Son dakika haberleri... Galatasaray'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi! İngiliz medyası, sarı kırmızılı ekibin yeni yıldızını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

Şampiyonlar Ligi ve ligdeki yoğun fikstürü düşünen yönetimin, orta saha rotasyonunu güçlü bir isimle takviye etmek istediği biliniyor.

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İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, İngiliz medyasından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

Ada basınında yer alan haberlere göre; yönetim, Premier Lig ekibinde forma giyen yetenekli bir ismi gündemine aldı.

İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

Sarı-kırmızılı kurmayların, 22 yaşındaki genç orta saha için nabız yoklamaya başladığı belirtildi.

İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

Gelecek vadeden yetenekler arasında gösterilen futbolcu, dinamik yapısı ve yüksek pas yüzdesiyle dikkat çekiyor.

İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

İngiliz temsilcisinin, oyuncusuna resmi bir teklif gelmesi durumunda masaya oturmayı kabul ettiği ifade edildi.

İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

Kadrosuna yeni bir orta saha katan İngiliz ekibinde, genç futbolcunun takımdaki sürelerinin azalabileceği konuşuluyor.

İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

İŞTE HEDEFTEKİ İSİM VE DETAYLAR...

Transfer hedefindeki o futbolcu, Brighton forması giyen Tunus asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Yasin Ayari.

İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

İngiliz kulübünün, potansiyeli yüksek olan bu yetenek için yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor.

İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

Sarı-kırmızılı yöneticiler ise bonservis bedelini daha makul bir seviyeye çekebilmek için uygun şartları zorluyor.

İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

Galatasaray teknik heyetinin, oyuncunun yeteneklerini ve takıma katabileceği temposunu olumlu karşıladığı öne sürüldü.

İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

Şu an için Galatasaray cephesinden resmi bir teklif yapılmadığı, ancak durum değerlendirmesinin sürdüğü kaydedildi.

İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

İngiliz basını, transfer döneminin son günlerinde bu hamlenin resmiyet kazanabileceğini iddia ediyor.

İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise kulüpten gelecek resmi açıklamaları ve transferin gidişatını merakla bekliyor.

İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye

Yasin Ayari'nin Brighton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.

#Galatasaray #Premier Lig #Şampiyonlar Ligi
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