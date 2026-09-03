İngilizler transferi açıkladı! Galatasaray'dan sürpriz takviye
Son dakika haberleri... Galatasaray'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi! İngiliz medyası, sarı kırmızılı ekibin yeni yıldızını duyurdu. İşte ayrıntılar...
Şampiyonlar Ligi ve ligdeki yoğun fikstürü düşünen yönetimin, orta saha rotasyonunu güçlü bir isimle takviye etmek istediği biliniyor.
Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, İngiliz medyasından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran sürpriz bir iddia ortaya atıldı.