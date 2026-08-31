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Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da takımdan ayrılmak istediği konuşulan Lucas Torreira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı o isimle takaslayabileceğini yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Bu sezon ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Ezeli rakiplerine göre durgun bir transfer dönemi geçirdiği için ligin ilk haftasında oynanan Arca Çorum FK maçında protestolara maruz kalan yönetim, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

2026/27 sezonunda da şampiyonluk hedefleyen Aslan, şu ana kadar üç transfere resmiyet kazandırdı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Galatasaray, kadrosunu Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov ve Rafael Leao ile güçlendirdi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Sarı-kırmızılılarda özellikle Rafael Leao transferi, dünya çapında geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ve Aston Villa'ya transfer olacağı konuşuna Portekizli yıldızı renklerine bağladı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Cimbom, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 38 milyon Euro ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

4 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya ise yıllık 10 milyon Euro maaş ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü Milan ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38 milyon avro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 20'lik bölümü Milan'a ödenecektir. Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10 milyon avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek transferleri için de geri sayıma geçen Galatasaray'da yapılacak takviyelerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biriyse Lucas Torreira olmuştu.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Uruguaylı orta saha oyuncusunun geçtiğimiz aylarda kendisine yönelik gerçekleştirilen yumruklu saldırı sonrası kendini yalnız hissettiği, kulüpten yeteri kadar destek görmediğini düşündüğü ve bu nedenle ayrılmak istediği iddia edilmişti.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Ayrıca Torreira'nın maaşından memnun olmadığı ve yönetimden zam talep ettiği öne sürülmüştü.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

İtalyan basını, 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

TORREIRA FIORENTINA'YA, GUDMUNDSSON GALATASARAY'A

TUTTOMercatoWEB'te yer alan habere göre; Galatasaray ile Fiorentina, Lucas Torreira - Albert Gudmundsson takası için görüşmelerde bulunuyor.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Haberde takasın gerçekleştirilmesi halinde İtalyan ekibinin Torreira ile 1+2 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Fiorentina'nın Torreira'yı 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralayacağı, satın alma opsiyonunu kullanılması halinde Uruguaylı futbolcunun sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılacağı vurgulandı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Haberde ayrıca İzlandalı hücum oyuncusu Albert Gudmundsson'un Galatasaray'a transfer olması durumunda sarı-kırmızılıların Victor Osimhen ve Rafael Leao ile güçlü bir hücum hattı oluşturacağının altı çizildi.

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