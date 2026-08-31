Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da takımdan ayrılmak istediği konuşulan Lucas Torreira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı o isimle takaslayabileceğini yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Bu sezon ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ezeli rakiplerine göre durgun bir transfer dönemi geçirdiği için ligin ilk haftasında oynanan Arca Çorum FK maçında protestolara maruz kalan yönetim, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.
2026/27 sezonunda da şampiyonluk hedefleyen Aslan, şu ana kadar üç transfere resmiyet kazandırdı.
Galatasaray, kadrosunu Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov ve Rafael Leao ile güçlendirdi.
Sarı-kırmızılılarda özellikle Rafael Leao transferi, dünya çapında geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ve Aston Villa'ya transfer olacağı konuşuna Portekizli yıldızı renklerine bağladı.
Cimbom, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 38 milyon Euro ödeneceğini açıkladı.
4 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya ise yıllık 10 milyon Euro maaş ödeneceği aktarıldı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü Milan ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38 milyon avro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 20'lik bölümü Milan'a ödenecektir. Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10 milyon avro garanti ücret ödenecektir." denildi.
Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek transferleri için de geri sayıma geçen Galatasaray'da yapılacak takviyelerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biriyse Lucas Torreira olmuştu.
Uruguaylı orta saha oyuncusunun geçtiğimiz aylarda kendisine yönelik gerçekleştirilen yumruklu saldırı sonrası kendini yalnız hissettiği, kulüpten yeteri kadar destek görmediğini düşündüğü ve bu nedenle ayrılmak istediği iddia edilmişti.
Ayrıca Torreira'nın maaşından memnun olmadığı ve yönetimden zam talep ettiği öne sürülmüştü.
İtalyan basını, 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı.
TORREIRA FIORENTINA'YA, GUDMUNDSSON GALATASARAY'A
TUTTOMercatoWEB'te yer alan habere göre; Galatasaray ile Fiorentina, Lucas Torreira - Albert Gudmundsson takası için görüşmelerde bulunuyor.
Haberde takasın gerçekleştirilmesi halinde İtalyan ekibinin Torreira ile 1+2 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.
Fiorentina'nın Torreira'yı 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralayacağı, satın alma opsiyonunu kullanılması halinde Uruguaylı futbolcunun sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılacağı vurgulandı.
Haberde ayrıca İzlandalı hücum oyuncusu Albert Gudmundsson'un Galatasaray'a transfer olması durumunda sarı-kırmızılıların Victor Osimhen ve Rafael Leao ile güçlü bir hücum hattı oluşturacağının altı çizildi.
Bu takasın gerçekleşmesinin kolay olmadığı ve yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala görüşmelerin henüz son aşamaya gelmediği belirtildi.