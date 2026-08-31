Galatasaray'dan çok konuşulacak takas hamlesi! Lucas Torreira…

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da takımdan ayrılmak istediği konuşulan Lucas Torreira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı o isimle takaslayabileceğini yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)