Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor
Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Transferde son bir hamle daha yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'de ilk 3 haftanın sonunda liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.