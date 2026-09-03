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Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Transferde son bir hamle daha yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

Trendyol Süper Lig'de ilk 3 haftanın sonunda liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

Cimbom bu dönemde Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu ve Deniz Gül gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala bir takviye daha yapmak için harekete geçti.

Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna ekleme yapamayacak olan Aslan, herhangi bir futbolcuyu kadrosuna katması durumunda bu ismi yalnızca Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası listesine yazabilecek.

Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

Bu doğrultuda listesindeki oyuncularla görüşmelerine devam eden Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

Sarı kırmızılı ekibin transferin son günlerinde çok konuşulacak bir girişimde bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

Cimbom'un eski yıldızını yeniden transfer etmek için kolları sıvadığı belirtildi.

Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

İşte o futbolcu ve gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları...

Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

G.SARAY'DAN GEDSON BOMBASI!

Rus gazeteci Maksim Nikitin, Spartak Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e Galatasaray'ın ilgi gösterdiğini öne sürdü.

Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Nikitin, Galatasaray ile Spartak Moskova Sportif Direktörü Francis Cagigao arasında Gedson Fernandes transferi için temasların gerçekleştiğini belirtti.

Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

Portekizli yıldız geçen sezon başında Beşiktaş'tan 20 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Rus ekibine transfer olmuştu.

Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

2020-2021 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'a gelen Gedson, gösterdiği performansla sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR!

Öte yandan Gedson Fernandes'in, Rus temsilcisiyle 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Galatasaray'dan olay transfer! Cimbom eski yıldızını kadrosuna katıyor

1.83 boyundaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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