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Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu resmen açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden Galatasaray, Avrupa arenasındaki kadrosunu duyurdu.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu resmen açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden Galatasaray, Avrupa arenasındaki kadrosunu açıkladı.

İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER

Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül.

#Galatasaray #Uğurcan Çakır #Günay Güvenç #Abdülkerim Bardakcı #Davinson Sanchez #Wilfried Singo #Eren Elmalı #Ismail Jakobs #Roland Sallai #Aleksey Batrakov #Gabriel Sara #İlkay Gündoğan
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