Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu resmen açıkladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden Galatasaray, Avrupa arenasındaki kadrosunu duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden Galatasaray, Avrupa arenasındaki kadrosunu açıkladı.
İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER
Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül.
📋 UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 Sezonu kadromuz. 🦁 #UCL pic.twitter.com/WFOQdEH80s— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 3, 2026