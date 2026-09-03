Okan Buruk'tan Rafael Leao kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un yeni transferlerden hangi isimlere forma şansı vereceği ise büyük merak konusu olmuştu. İşte Cimbom'un muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)