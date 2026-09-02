Galatasaray'dan ayrılık açıklaması! Victor Nelsson...
Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Galatasaray'da transferin son saatlerinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.
Victor Nelsson, Galatasaray'da 144 maçta 4 gol attı.
GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Victor Nelsson! 💛❤️— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2026
Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar! pic.twitter.com/zoUXn4OkSt
NORDSJæLLAND'DAN AÇIKLAMA GELDİ
𝑤𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑒 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫 ❤️💛— FC Nordsjælland 🐯 (@FCNordsjaelland) September 2, 2026
🗣❝Da jeg forlod FC Nordsjælland i sin tid, var det med et løfte om, at jeg nok skulle vende tilbage på et tidspunkt, og jeg er meget glad for, at det hele kunne passe sammen nu. ❞
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