CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'dan ayrılık açıklaması! Victor Nelsson...

Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Galatasaray'dan ayrılık açıklaması! Victor Nelsson...

Galatasaray'da transferin son saatlerinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

Victor Nelsson, Galatasaray'da 144 maçta 4 gol attı.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

NORDSJæLLAND'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İŞTE O BELGE

Galatasaray'dan ayrılık açıklaması! Victor Nelsson... - 1

#Victor Nelsson #Galatasaray
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray Bitshiabu'nun maliyetini açıkladı!
Sonraki Haber
G.Saray Bitshiabu'nun maliyetini açıkladı!