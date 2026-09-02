Galatasaray'dan ayrılık açıklaması! Victor Nelsson...

Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Galatasaray'da transferin son saatlerinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

Victor Nelsson, Galatasaray'da 144 maçta 4 gol attı.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Victor Nelsson! 💛❤️



Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar! pic.twitter.com/zoUXn4OkSt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2026

NORDSJæLLAND'DAN AÇIKLAMA GELDİ

𝑤𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑒 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫 ❤️💛



🗣❝Da jeg forlod FC Nordsjælland i sin tid, var det med et løfte om, at jeg nok skulle vende tilbage på et tidspunkt, og jeg er meget glad for, at det hele kunne passe sammen nu. ❞



Læs mere her 👇https://t.co/4r5VusJbRM pic.twitter.com/0L6xVsMfh8 — FC Nordsjælland 🐯 (@FCNordsjaelland) September 2, 2026

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