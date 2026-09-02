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Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! O maçta forma giyebilecek

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı Süper Lig maçında ısınma sonrasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sahaya çıkamayan Uğurcan Çakır'ın, o maç ile birlikte kaleye geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! O maçta forma giyebilecek

Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! O maçta forma giyebilecek

Sarı-kırmızılılar son olarak transfer görüşmelerine başladığı El Chadaille Bitshiabu'yu İstanbul'a getirdi.

Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! O maçta forma giyebilecek

Havalimanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bitshiabu, "Çok mutluyum. Umarım burada çok büyük şeyler başarırız. Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla da tanışmak için çok sabırsızım. En hızlı şekilde taraftarlarla bir araya gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! O maçta forma giyebilecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir deplasmanına konuk olacak.

Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! O maçta forma giyebilecek

Başakşehir maçı hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da yeni transferler Rafael Leao ve Deniz Gül de son antrenmanda yer aldı.

Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! O maçta forma giyebilecek

Öte yandan Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan müjdeli haber geldi.

Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! O maçta forma giyebilecek

Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe maçına ilk 11'de başlayacağı açıklanan Uğurcan Çakır, ısınma sonrasında yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bu maçta görev yapamamıştı.

Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! O maçta forma giyebilecek

Çakır'ın yerine sarı-kırmızılı ekipte kaleyi Jankat Yılmaz korumuştu.

Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! O maçta forma giyebilecek

Uğurcan Çakır hakkında son olarak Galatasaraylıları sevindirecek haber geldi.

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