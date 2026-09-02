Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! O maçta forma giyebilecek

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı Süper Lig maçında ısınma sonrasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sahaya çıkamayan Uğurcan Çakır'ın, o maç ile birlikte kaleye geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri