Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! O maçta forma giyebilecek
Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı Süper Lig maçında ısınma sonrasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sahaya çıkamayan Uğurcan Çakır'ın, o maç ile birlikte kaleye geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
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Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar son olarak transfer görüşmelerine başladığı El Chadaille Bitshiabu'yu İstanbul'a getirdi.
Havalimanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bitshiabu, "Çok mutluyum. Umarım burada çok büyük şeyler başarırız. Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla da tanışmak için çok sabırsızım. En hızlı şekilde taraftarlarla bir araya gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir deplasmanına konuk olacak.
Başakşehir maçı hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da yeni transferler Rafael Leao ve Deniz Gül de son antrenmanda yer aldı.
Öte yandan Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan müjdeli haber geldi.
Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe maçına ilk 11'de başlayacağı açıklanan Uğurcan Çakır, ısınma sonrasında yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bu maçta görev yapamamıştı.
Çakır'ın yerine sarı-kırmızılı ekipte kaleyi Jankat Yılmaz korumuştu.
Uğurcan Çakır hakkında son olarak Galatasaraylıları sevindirecek haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre Uğurcan Çakır'ın İstanbul Başakşehir maçında kaleye döneceği öğrenildi.
Uğurcan Çakır'ın Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.