Galatasaray'da Leao'nun sözleşmesi ortaya çıktı! İşte serbest kalma bedeli
Galatasaray'ın, Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Portekizli yıldızın sözleşmesinde serbest kalma maddesinin olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Galatasaray Kulübü, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'yu 38 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü Milan ile anlaşmaya varılmıştır."
"Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38 milyon euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 20'lik bölümü Milan'a ödenecektir."
"Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır."
"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10 milyon euro garanti ücret ödenecektir." denildi.
Galatasaray'ın 4 yıllığına kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, "Galatasaray çok büyük kulüp. Geçen sezon şampiyon oldular. Ben de şampiyonluklar kazanmak için, taraftara bu duyguyu yaşatmak için buradayım" dedi.
Leao, "Galatasaray haziran ayından bu yana beni buraya getirmek için çok efor harcadı. İlgileri için çok teşekkür ederim. Galatasaray çok büyük kulüp."
"Geçen sezon şampiyon oldular. Ben de şampiyonluklar kazanmak için, taraftara bu duyguyu yaşatmak için buradayım."
"Büyük bir takım var zaten, çok büyük bir takım kuruluyor. Ben de buna katkı vermek istiyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Harika bir duygu."
"Onlara şunu söylemek istiyorum, Hem zevk vermek hem de gol ve asistlerimle katkı vermek istiyorum. Bu yüzden onlarla birlikte olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.
SÖZLEŞMEDE FLAŞ DETAY!
Öte yandan Cimbom'un 38 milyon euro karşılığında Milan'dan transfer ettiği Rafael Leao ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre göre sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli yıldızın sözleşmesine Avrupa'nın 5 büyük ligi için 80 milyon euro, diğer ligler için de 120 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydurdu.
Diğer ligler kısmındaki artışın Suudi Arabistan'la alakalı olduğu belirlendi.
Öte yandan hafif sakatlığı nedeniyle Milan'da idmanlara çıkamayan Leao'nun, Başakşehir maçında forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi.
Teknik heyetin en kötü ihtimalle Sporting deplasmanında yıldız futbolcunun kadroda olmasını hedeflediği belirlendi.