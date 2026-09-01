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Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray'da yıldız savunmacı için İspanya'dan talip çıktı. La Liga ekibinin tecrübeli savunmacı için sarı-kırmızılılarla görüşmelere başladığı belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Transfer görüşmeleri başladı

Kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ederken, mevcut oyunculara gelen teklifler de değerlendiriliyor.

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Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Transfer görüşmeleri başladı

Sarı-kırmızılı takımda kiralıktan dönen Victor Nelsson için yeni bir talip ortaya çıktı.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Transfer görüşmeleri başladı

Savunmada Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın gerisinde kalan Nelsson'un forma şansının az olduğu düşünülüyor.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Transfer görüşmeleri başladı

Teknik direktör Okan Buruk'un da Danimarkalı oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray'da yeni sezon planlamasında yer almayan Victor Nelsson'a İspanya'dan sürpriz bir takım talip oldu.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Transfer görüşmeleri başladı

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Elche, 27 yaşındaki stoperin transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Transfer görüşmeleri başladı

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Transfer görüşmeleri başladı

Danimarkalı oyuncu, geçtiğimiz sezonu Verona'da kiralık olarak geçirirken tüm kulvarlarda 38 maçta forma giydi.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray ile Elche arasındaki görüşmelerin, Nelsson'un geleceği açısından önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Transfer görüşmeleri başladı

ROMA'YA DA KİRALANMIŞTI

2025 yılı kış transfer döneminde Roma'ya kiralanan Nelsson, sadece 5 maçta forma giydi.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Transfer görüşmeleri başladı

GALATASARAY KARNESİ

Sarı-kırmızılı formayla 144 resmi maça çıkan Victor Nelsson 4 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Transfer görüşmeleri başladı

7 MİLYON EURO

Danimarkalı yıldız, Galatasaray'a 2021 yaz transfer döneminde 7 milyon euro bonservis bedeliyle gelecek.

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