Kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ederken, mevcut oyunculara gelen teklifler de değerlendiriliyor. Sarı-kırmızılı takımda kiralıktan dönen Victor Nelsson için yeni bir talip ortaya çıktı. Savunmada Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın gerisinde kalan Nelsson'un forma şansının az olduğu düşünülüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da Danimarkalı oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray'da yeni sezon planlamasında yer almayan Victor Nelsson'a İspanya'dan sürpriz bir takım talip oldu. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Elche, 27 yaşındaki stoperin transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Danimarkalı oyuncu, geçtiğimiz sezonu Verona'da kiralık olarak geçirirken tüm kulvarlarda 38 maçta forma giydi. Galatasaray ile Elche arasındaki görüşmelerin, Nelsson'un geleceği açısından önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. ROMA'YA DA KİRALANMIŞTI 2025 yılı kış transfer döneminde Roma'ya kiralanan Nelsson, sadece 5 maçta forma giydi. GALATASARAY KARNESİ Sarı-kırmızılı formayla 144 resmi maça çıkan Victor Nelsson 4 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. 7 MİLYON EURO Danimarkalı yıldız, Galatasaray'a 2021 yaz transfer döneminde 7 milyon euro bonservis bedeliyle gelecek. 18 KEZ MİLLİ OLDU Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı formasını 18 kez sırtına geçirdi. 19 MİLYON EURO Victor Nelsson, 2023 yılında 19 milyon euro market değerine ulaşmıştı. Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncuya gelen yüksek tekliflere rağmen satışa onay vermemişti. İŞTE O HABER