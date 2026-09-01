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El Chadaille Bitshiabu Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu, sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

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El Chadaille Bitshiabu Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geliyor.

Bitshiabu'nun 23.45'te İstanbul'da olması bekleniyor. Fransız savunmacının İstanbul'a gelişinin ardından 2 Eylül Çarşamba sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer sürecinin tamamlanması planlanıyor.

EL CHADAILLE BITSHIABU KİMDİR?

16 Mayıs 2005 tarihinde Fransa'nın Villeneuve-Saint-Georges kentinde doğan Bitshiabu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti kökenlidir. Genç futbolcu, kariyerine Fransa'da altyapı takımlarında başlamıştır. Genç futbolcunun ana mevkisi stoperdir.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

El Chadaille Bitshiabu, futbol kariyerine ACBB altyapısında başladı. Ardından Paris Saint-Germain altyapısına transfer olan genç oyuncu, PSG'nin U17, U19 ve A takımlarında forma giydi.

Bitshiabu'nun kariyerindeki takım sıralanası ve oynadığı yıl aralıkları şu şekilde:

2017-2019: ACBB Altyapı
2019-2020: PSG Altyapı
2020-2022: PSG U17
2022-2023: PSG U19
2023-2026: RB Leipzig

#Galatasaray #PSG #Paris Saint Germain #RB Leipzig
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