TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir
Transferin son günlerine yaklaşılırken üst üste hamleler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda, 2022 yılında beri kadroda yer alan o yıldızın, kalan günlerde takımdan ayrılabileceği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.