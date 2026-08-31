TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir

Transferin son günlerine yaklaşılırken üst üste hamleler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda, 2022 yılında beri kadroda yer alan o yıldızın, kalan günlerde takımdan ayrılabileceği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)