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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir

Transferin son günlerine yaklaşılırken üst üste hamleler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda, 2022 yılında beri kadroda yer alan o yıldızın, kalan günlerde takımdan ayrılabileceği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir

Sarı kırmızılılarda, Göztepe karşılaşmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir

Cimbom özellikle transferin son haftasında kadrosundaki eksik noktaları kaliteli oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir

Bu doğrultuda Rafael Leao gibi bir yıldızı transfer eden yönetim, Porto forması giyen Deniz Gül ile de anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir

Aslan, milli futbolcunun transferine kısa süre içinde nokta koyarak genç forveti İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir

Öte yandan Galatasaray'da gelecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu olmuş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir

TRANSFERDE TORREIRA GELİŞMESİ!

Bu doğrultuda 2022'den beri sarı kırmızılı takımda forma giyen ve büyük başarılar elde eden Lucas Torreira hakkında şok bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre, İtalyan ekibi Fiorentina transfer döneminin son günlerine girilirken 30 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir

Fiorentina'nın, Frosinone karşısında aldığı şok yenilgi sonrası kadrosunu güçlendirmek için temaslarını hızlandırdığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir

Bu noktada Fiorentina'nın, Venezia'nın da takip ettiği Lucas Torreira için Galatasaray'la temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir

Galatasaray'ın, Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı istediği ve bu transfer için yabancı oyuncularından biriyle yollarını ayırması gerektiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir

Lucas Torreira'yı ciddi şekilde isteyen Fiorentina'nın, Galatasaray'ın Youssouf Fofana hamlesini yakından takip ettiği ve bu transferlerin birbirlerini etkileyebileceği aktarıldı.

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