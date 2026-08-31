Galatasaray'a Avusturyalı stoper! Transfer formülü ortaya çıktı
Savunma hattına bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Tottenham'dan ayrılması beklenen Avusturyalı yıldıza teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında RAMS Park'ta Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Yaz transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'un ardından ses getiren bir hamleye daha imza attı.
Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.
Cumartesi günü İstanbul'a gelen yıldız futbolcu, yeni takımının Göztepe ile RAMS Park'ta oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.
KAP BİLDİRİMİ YAPILDI
Sarı-kırmızılı yönetim, Leao transferinin ardından yıldız oyuncuyla imzalanan sözleşmenin mali ve diğer detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
GÖZLER STOPER TRANSFERİNDE
Rafael Leao transferiyle hücum hattına önemli bir takviye yapan Galatasaray'da şimdi gözler savunmaya çevrildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, transfer döneminin son günlerinde özellikle stoper bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk da Göztepe karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"TAKVİYE YAPMAK İSTİYORUZ"
"Şu anda transfer yaparken, kadro kurarken zorlanıyoruz. Burada da işimizi zorlayan şeyler var. Yabancı kuralının serbest olduğu yerde bence çok daha iyi kadrolar kurulabilirdi. Maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu böyle devam edecek. O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yerimiz var, o da 23 yaş altı. 23 yaş altı almak da çok zor. Bu kritere uyan iyi bir oyuncu en az 30-35 milyon avrodan başlıyor. O yüzden işimiz kolay değildi. Ayrıca elimizde de çok iyi oyuncular var. Bu oyuncuların potansiyelini daha yukarılara çıkartabiliriz. Bunu yaptıktan sonra belki başka şeylere ihtiyacımız olacak. İsim ve mevki vermek istemiyorum ama son kalan günlerde yine takıma takviye yapmak istiyoruz."
Buruk'un açıklamaları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, yaz transfer dönemi kapanmadan savunma hattına da takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda öncelikli gündem maddelerinden biri ise stoper transferi.
BİR KEZ DAHA DANSO GÜNDEMDE
Savunmaya takviye yapmak isteyen G.Saray'da önemli bir futbolcunun ismi masaya geldi.
Geçen sezon G.Saray'ın transfer etmek için çok uğraştığı ancak Tottenham'ın önerdiği 25 milyon euro'luk bonservis bedeli sonrasında Lens'ten İngiltere'ye giden Kevin Danso bir kez daha gündemde.
İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Avusturyalı kule, bunu teknik direktör De Zerbi'ye iletti.
De Zerbi yaptığı açıklamada Danso'nun kulüpten ayrılmak için kendisinden izin istediğini söylediğini belirtti.
DE ZERBİ AÇIKLADI Bunun en önemli sebeplerinden birisi hem liginde şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma gitmek istemesi hem de düzenli forma giymeyi tercih etmesi olarak gösterildi.
Danso'nun bu talebi sonrasında gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen Danso için G.Saray devreye girdi.
Fotomaç'ın haberine göre, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak olan 27 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi ve artan kadro kalitesi nedeniyle G.Saray'a sıcak baktığı öğrenildi. Bu hafta içinde transfer netlik kazanacak.