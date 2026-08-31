Galatasaray'a Avusturyalı stoper! Transfer formülü ortaya çıktı

Savunma hattına bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Tottenham'dan ayrılması beklenen Avusturyalı yıldıza teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)