Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar transfer döneminin son haftasında Süper Lig'i sallayacak bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)