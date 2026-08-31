Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar transfer döneminin son haftasında Süper Lig'i sallayacak bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Rafael Leao'yu kadrosuna dahil eden Galatasaray, orta saha transferinde bir hayali gerçekleştirmek için kilitlenmiş durumda...
Transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk'un hayali, Real Madrid'in genç yeteneği Eduardo Camavinga...
Akşam'ın haberine göre; Cimbom, 23 yaşındaki başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelerini uzun süredir sürdürüyor.
İspanyol ekibi, kadroda düşünmediği başarılı Fransız yıldız futbolcu için bonservis bedelini 55 milyon euro seviyelerine kadar düşürmüş durumda.
DEVLER LİGİ'NE SAYILI ZAMAN
İspanya'da transfer dönemi 2 Eylül'de sona eriyor. Real Madrid'in o zamana kadar orta sahaya takviye yapması durumunda Fransız Camavinga'nın bonservis bedelinde daha da indirime gitmesi bekleniyor.
Sarı-Kırmızılı yöneticiler bu gelişmeleri yakından takip ediyor.
Süper Lig'de transfer dönemi 4 Eylül'de biterken, Şampiyonlar Ligi kadrosunun 2 Eylül'e kadar bildirilmesi gerekiyor.
Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu dışında orta saha için alternatif adaylarla görüşmelerini de sürüyor.
BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI!
Eduardo Camavinga bu sezon Real Madrid'de toplam 3 karşılaşmada görev aldı.
Yıldız oyuncu bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Bu doğrultudaki en güçlü aday ise Milan forması giyen Youssouf Fofana... Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Fransız orta saha için İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu ve Fofana sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul etti.
BAŞAKŞEHİR'İN GÖZÜ LEMINA'DA
Bu transferin gerçekleşmesi durumunda 10+4'lük kontenjan nedeniyle Lemina ya ana listeye yazılmayacak ya da takımdan ayrılacak.
Başakşehir, Lemina'nın durumunu yakından takip ederken, iki kulüp arasındaki temaslar olumlu ilerliyor.