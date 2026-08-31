CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar transfer döneminin son haftasında Süper Lig'i sallayacak bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

Rafael Leao'yu kadrosuna dahil eden Galatasaray, orta saha transferinde bir hayali gerçekleştirmek için kilitlenmiş durumda...

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

Transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk'un hayali, Real Madrid'in genç yeteneği Eduardo Camavinga...

Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

Akşam'ın haberine göre; Cimbom, 23 yaşındaki başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelerini uzun süredir sürdürüyor.

Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

İspanyol ekibi, kadroda düşünmediği başarılı Fransız yıldız futbolcu için bonservis bedelini 55 milyon euro seviyelerine kadar düşürmüş durumda.

Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

DEVLER LİGİ'NE SAYILI ZAMAN

İspanya'da transfer dönemi 2 Eylül'de sona eriyor. Real Madrid'in o zamana kadar orta sahaya takviye yapması durumunda Fransız Camavinga'nın bonservis bedelinde daha da indirime gitmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

Sarı-Kırmızılı yöneticiler bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

Süper Lig'de transfer dönemi 4 Eylül'de biterken, Şampiyonlar Ligi kadrosunun 2 Eylül'e kadar bildirilmesi gerekiyor.

Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu dışında orta saha için alternatif adaylarla görüşmelerini de sürüyor.

Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI!

Eduardo Camavinga bu sezon Real Madrid'de toplam 3 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

Yıldız oyuncu bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

Bu doğrultudaki en güçlü aday ise Milan forması giyen Youssouf Fofana... Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Fransız orta saha için İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu ve Fofana sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul etti.

Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

BAŞAKŞEHİR'İN GÖZÜ LEMINA'DA

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda 10+4'lük kontenjan nedeniyle Lemina ya ana listeye yazılmayacak ya da takımdan ayrılacak.

Galatasaray'dan transferde son hafta bombası!

Başakşehir, Lemina'nın durumunu yakından takip ederken, iki kulüp arasındaki temaslar olumlu ilerliyor.

#Galatasaray #Okan Buruk #Abdullah Kavukcu #Rafael Leao #Eduardo Camavinga #Real Madrid #Süper Lig #Youssouf Fofana #Şampiyonlar Ligi #Milan #İspanya #Cimbom #Başakşehir
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir
Sonraki Haber
G.Saray'da şok ayrılık gelişmesi! Kalan günlerde veda edebilir