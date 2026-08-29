Galatasaray-Göztepe maçının VAR'ı Pawel Malec oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray - Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Malec oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında cumartesi günü saat 21.30'da Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.



Galatasaray - Göztepe maçının VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec oturacak. Malec'e AVAR'da Özer Özden eşlik edecek.

Günün merakla beklenen mücadelelerinde görev alacak VAR kadroları şöyle:

TÜMOSAN Konyaspor - Kocaelispor:

VAR: Onur Özütoprak

AVAR: Mehmet Kısal

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

VAR: Erkan Engin

AVAR: Süleyman Özay