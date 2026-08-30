Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını yorumladı: Rus Hagi Batrakov!
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Göztepe'yi ağırladı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Fotomaç gazetesi yazarları, Galatasaray'ın performansını ve maçta yaşanan kritik anları yorumladı.
ZEKİ UZUNDURUKAN - RUS HAGI CAN YAKAR!
Göztepe bir tuzak takımı. Özellikle savunması uzunlardan kurulu bir ekip. Topu talep eden, topla oynamayı seven bir takım değil. 1,87 boy ortalaması ile havalı bir takım. İşte o Göztepe özellikle maçın ilk yarısında Galatasaray'a tuzak kurup havadan oynamaya mecbur etti. Galatasaray'ın bütün kenar ortalarında Göztepe'nin uzun boylu savunmacıları, topu adeta bir mıknatıs gibi çekip etkisiz hale getirdi. Yani Göztepe kendi oyununa uydurdu Galatasaray'ı. Galatasaray'ın bu kadar uzun boylu bir takıma karşı havadan oyunu tercih etmesine bir anlam veremedim. Galatasaray, ilk yarıda Göztepe savunmasını bu yüzden aşamadı.
Galatasaray'ın Sallai'nin serbest vuruşundan gelen golü de bir şans golü oldu aslında. Sallai vurdu, önce Rachard Akonnor'a sonra da Davinson'a çarpan top, Göztepe filelerine gitti. Göztepe'nin golü ise adeta 'geliyorum' dedi. İzmir ekibinin üç dakikalık yoğun baskısında Jankat üst üste kurtarışlar yaptı ama sonrasında Göztepe'nin Miroshi ile golü geldi. Okan Buruk, ikinci yarıya başlarken yeni transfer Batrakov'u sahaya sürdü. Galatasaray ikinci yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Önce Yunus, sonra da üst üste Osimhen ile Göztepe kalesini şut bombardımanına tuttu Cimbom… Bu net pozisyonlardan gol çıkaramadı, çünkü Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili muazzam kurtarışlar yaptı.
İlk yarıda Göztepe'nin adeta uyuttuğu Aslan, ikinci yarıda Batrakov'un da girişi ile kükremeye başladı. Osimhen'in jeneriklik topuk pasını Gabriel Sara gole çevirerek Rams Park'ın tribünlerini bayram yerine çevirdi. Zaten maçtan önce 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamaya başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Sara'nın golü ile bir anda çifte bayram yaşadılar. Galatasaray öne geçtikten sonra Göztepe kalesinde inanılmaz goller kaçırdı. İkinci golde katkısı olan Batrakov, Galatasaray'ın hücum gücüne büyük renk kattı.