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Rafael Leao, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, sağlık kontrolünden geçti.

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Rafael Leao, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın Milan'dan 38 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı yeni transferi Rafael Leao, sağlık kontrolünden geçti.

Yaz transfer dönemine damga vuran hamlelerinden birine imza atan sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın transferini resmen tamamladı. Milan ile yapılan anlaşma kapsamında 38 milyon euro sabit bonservis bedeli ödeyecek olan Galatasaray, Leao ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

#Rafael Leao #Milan #Galatasaray
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