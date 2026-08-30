Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray'ın Milan'dan 38 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı yeni transferi Rafael Leao, sağlık kontrolünden geçti.

Yaz transfer dönemine damga vuran hamlelerinden birine imza atan sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın transferini resmen tamamladı. Milan ile yapılan anlaşma kapsamında 38 milyon euro sabit bonservis bedeli ödeyecek olan Galatasaray, Leao ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.