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Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kazanarak üst üste 2. galibiyetini elde etti. Maçın ardından Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi değerlendirdi. Çakar, Galatasaray'ın kazandığı penaltıyla ilgili de yorumlarda bulundu.

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Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

AHMET ÇAKAR-BÖYLE PENALTI OLMAZ

G.Saray, asla tat vermiyor. Osimhen dışında çabalayan, takımı ateşleyen bir oyuncu yok. Şimdiye kadar 'Osimhen takımın çok şeyi' diyorduk, belki de her şeyi.

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Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

Koskoca G.Saray bir taçtan, bir de kornerden iki gol yedi. Komedi gibi! Attığı ilk gol de tamamen şans. Göztepeli oyuncunun ters kafası, Sanchez'in göğsüne çarpıp gol oluyor. Ardından Göztepe beraberliği yakalıyor ve pek tabii ki tribünlerde homurdanmalar başlıyor.

Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

Sanchez belli ki ağır problemli. Attığı golden sonra bile sevinmiyor. İkinci yarı G.Saray biraz kımıldandı, art arda golleri buldu. Sara'nın attığı gol aslında Osimhen'in. Mükemmel bir topuk pasıyla Sara'ya bıraktı, o da takımı öne geçirdi.

Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

İşte ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. Bir tuhaf penaltı ve G.Saray'ın üçüncü golü. Tam tribündeki taraftar rahatlamışken Göztepe'yi maçta tutan ikinci gol, bu sefer taç atışından geldi.

Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

Sonuçta G.Saray kazandı ama iddia ediyorum, camia asla oynanan oyundan memnun değil. Ne kanatları kullanabiliyorlar ne çabuk top kapabiliyorlar, sadece Osimhen'in hamallığında maçları kazanıyorlar.

Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

Karşılaşmayı yöneten hakem Mehmet Türkmen adına utanç verici bir geceydi. İlk yarıda konuk ekip Göztepe'nin gollük atağını ki sonra faul ile durduruldu ama Türkmen uydurma bir faulle topu G.Saray'a verdi.

Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

İkinci yarıda verdiği penaltı içler acısı. Üst düzey futbolda böyle penaltı yok. Osimhen'e darbe varmış gibi görünüyor ama ayaklar yerde. Şimdi MHK'ye sormak istiyorum; hani böyle tartışılan flu pozisyonlarda VAR, hakemi çağırmazdı? Ama dün gece çağırdı ve Türkmen'e istemeye istemeye hatalı bir penaltı çaldırdı.

#Ahmet Çakar #Göztepe #Trendyol Süper Lig #Sabah #Galatasaray #Mehmet Türkmen
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