Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kazanarak üst üste 2. galibiyetini elde etti. Maçın ardından Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi değerlendirdi. Çakar, Galatasaray'ın kazandığı penaltıyla ilgili de yorumlarda bulundu.
AHMET ÇAKAR-BÖYLE PENALTI OLMAZ
G.Saray, asla tat vermiyor. Osimhen dışında çabalayan, takımı ateşleyen bir oyuncu yok. Şimdiye kadar 'Osimhen takımın çok şeyi' diyorduk, belki de her şeyi.
Koskoca G.Saray bir taçtan, bir de kornerden iki gol yedi. Komedi gibi! Attığı ilk gol de tamamen şans. Göztepeli oyuncunun ters kafası, Sanchez'in göğsüne çarpıp gol oluyor. Ardından Göztepe beraberliği yakalıyor ve pek tabii ki tribünlerde homurdanmalar başlıyor.