Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kazanarak üst üste 2. galibiyetini elde etti. Maçın ardından Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi değerlendirdi. Çakar, Galatasaray'ın kazandığı penaltıyla ilgili de yorumlarda bulundu.