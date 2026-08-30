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Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

Santrfor mevkisine Osimhen'e bir alternatif arayışını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin İsviçre'de sezona harika bir başlangıç yapan genç yıldızı transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar...(GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Göztepe'yi 3-2'lik skorla geçerek üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

Cimbom, Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'un ardından büyük yankı uyandıran bir transfere imza attı.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao'yu renklerine bağladı.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

Cumartesi günü İstanbul'a gelen Portekizli yıldız, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ LEAO'DAN

27 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonrası sahaya girerek yeni takım arkadaşlarıyla selamlaştı ve galibiyet üçlüsünü çektirdi.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray, yıldız futbolcuyla yapılan sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiço Leo'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38 milyon Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'lik bölümü AC Milan'a ödenecektir. Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10 milyon Euro garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

Rafael Leao sonrası transferde hız kesmeyen Galatasaray'da gözler golcü transferine çevrildi.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Göztepe maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında transfer açıklamasında bulundu.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

"TAKVİYE YAPMAK İSTİYORUZ"

Tecrübeli teknik adam, "Şu anda transfer yaparken, kadro kurarken zorlanıyoruz. Burada da işimizi zorlayan şeyler var. Yabancı kuralının serbest olduğu yerde bence çok daha iyi kadrolar kurulabilirdi. Maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu böyle devam edecek. O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yerimiz var, o da 23 yaş altı. 23 yaş altı almak da çok zor. Bu kritere uyan iyi bir oyuncu en az 30-35 milyon avrodan başlıyor. O yüzden işimiz kolay değildi. Ayrıca elimizde de çok iyi oyuncular var. Bu oyuncuların potansiyelini daha yukarılara çıkartabiliriz. Bunu yaptıktan sonra belki başka şeylere ihtiyacımız olacak. İsim ve mevki vermek istemiyorum ama son kalan günlerde yine takıma takviye yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

Yaz transfer dönemi sona ermeden takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray'da önceliklerden biriyse forvet transferi...

Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

Adı Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül ile de anılan sarı-kırmızılılar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

WINSLEY BOTELI'YE KANCA

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Sion forması giyen 20 yaşındaki İsviçreli santrfor Winsley Boteli için girişimlere başladı.

Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

Geçtiğimiz sezon Sion'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki genç futbolcu, 38 maçta 11 gol ve 1 asistlik performans göstermişti.

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