Galatasaray'a 20'lik golcü! Sezona fırtına gibi başlamıştı

Santrfor mevkisine Osimhen'e bir alternatif arayışını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin İsviçre'de sezona harika bir başlangıç yapan genç yıldızı transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar...(GS spor haberi)