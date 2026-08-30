Galatasaray milli yıldızı kadrosuna kattı! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Hücum hattına bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında RAMS Park'ta Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.
Yaz transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'un ardından bir başka önemli hamleye daha imza attı.
Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu kadrosuna kattı. Cumartesi günü İstanbul'a gelen yıldız futbolcu, yeni takımının Göztepe ile RAMS Park'ta oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.
Sarı-kırmızılı yönetim, Leao transferinin ardından yıldız oyuncuyla imzalanan sözleşmenin mali ve diğer detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
GÖZLER FORVET TRANSFERİNDE
Rafael Leao transferiyle hücum hattını güçlendiren Galatasaray'da şimdi ise gözler, Victor Osimhen'i yedekleyebilecek bir golcü transferine çevrildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, transfer döneminin son günlerine girilirken özellikle forvet takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı.
Teknik direktör Okan Buruk da Göztepe karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında transfer çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar vermişti.
Tecrübeli teknik adam, kadro planlamasında yabancı oyuncu kuralının kendilerini zorladığını belirtirken, transfer çalışmalarının devam edeceğini şu sözlerle ifade etmişti:
"Şu anda transfer yaparken, kadro kurarken zorlanıyoruz. Burada da işimizi zorlayan şeyler var. Yabancı kuralının serbest olduğu yerde bence çok daha iyi kadrolar kurulabilirdi. Maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu böyle devam edecek. O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yerimiz var, o da 23 yaş altı. 23 yaş altı almak da çok zor. Bu kritere uyan iyi bir oyuncu en az 30-35 milyon avrodan başlıyor. O yüzden işimiz kolay değildi. Ayrıca elimizde de çok iyi oyuncular var. Bu oyuncuların potansiyelini daha yukarılara çıkartabiliriz. Bunu yaptıktan sonra belki başka şeylere ihtiyacımız olacak. İsim ve mevki vermek istemiyorum ama son kalan günlerde yine takıma takviye yapmak istiyoruz."
Buruk'un açıklamalarının ardından transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Osimhen'in yokluğunda hücum hattındaki alternatifleri artıracak golcü takviyesi için aradığı isme ulaşarak mutlu sona ulaştı.
ANLAŞMAYA VARILDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Deniz Gül transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılıların, milli futbolcunun transferi için Porto ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR
Deniz Gül'ün transfer sürecini tamamlamak üzere pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Genç forvetin sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi imzaların atılması planlanıyor.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların, genç oyuncuyla ilgili işlemleri kısa süre içerisinde tamamlayarak transferi resmen açıklaması bekleniyor.