Galatasaray milli yıldızı kadrosuna kattı! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Hücum hattına bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. İşte detaylar... (GS spor haberi)