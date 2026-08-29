Okan Buruk'tan maç öncesi Leao sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Özellikle takımımızın geçen haftaki oyunu ve skoru... İlk hafta çok ürettik, 2 gol attık, 2 gol yedik. Geçen hafta daha az ürettik, daha az pozisyon verdik. 4-0 kazandık. 2-0'dan sonra oyun rölantiye dönmüştü. Aynı 11'le başladık. Orta sahayı kalabalık tutmak istedik. Göztepe'nin uzun paslar sonrası ikinci topları aldıktan sonra hücum ediyorlar. Önde 2 iyi oyuncuyla oynuyorlar, onun arkasında 1 oyuncu var. Göztepe'yi bu anlamda güçlü kılan şeyler uzun top ve ikinci toplar. İkinci topları alırsanız çok fazla pozisyona giriyorsunuz. Geçen senenin iyi takımlarından biri Göztepe, çok güçlü bir takımdı. Savunmada eksikleri var. Hücumda hem başlayan hem bekleyen 2'şer forvetleri var. Kendi işimize, kendi galibiyetimize odaklanıyoruz. Liderliği ele geçirmek istiyoruz.

Yeni transferlerimiz geliyor. Aleksey geldi. Kulübemizden gelecek çok güçlü bir oyuncu ortaya çıktı. Teknik kapasitesi, bitiriciliiği çok yüksek. Elimizde olmayan oyuncu tipiydi. Maçın devamında kullanacağız. Hızlıca geldi, takım çabuk kabul etti. Biz ona saha içi saha dışı iyi ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Çok genç bir oyuncu, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Bugün süre alacak. Leao transferi önemliydi. Taraftarımız yüzü gülerek stadyuma geldi. Son haftalardaki en kötü şey, takım ve kulüp üzerindeki negatif havaydı. Yeni gelen transferlerle dağıttı. Skorlarla bunu artırmamız gerekiyor.

Bize rakip olacak çok önemli takımlar var. Bizi seyrediyor, kayıplarımızı bekliyor. Bu yarıştaki en güçlü takım olmak istiyoruz. Galatasaray'ın hedefi yine lig şampiyonu olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak."