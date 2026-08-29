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Galatasaray transferi resmen açıkladı! Rafael Leao...

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray, Rafael Leao transferi hakkında açıklama yaptı.

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Galatasaray transferi resmen açıkladı! Rafael Leao...

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray, Rafael Leao transferini bitirdiğini resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

İŞTE LEAO'NUN İLK SÖZLERİ

Rafael Leao: Yeni bir macerayı, yeni bir ülkeyi hissetmekten çok mutluyum. Çok iyi iş çıkaran bir kulüp. Geçen yıl, nasıl gol atabileceklerini gösterdiler. Benim için çok önemli bir yarışma. Harika Avrupalı oyuncularla oynamak önemli, amaç güçlü oyunculara sahip bir takıma kalite katmak, ki bu en önemli şey.

Rafael Leao kimdir? haberin devamı

Galatasaray transferi resmen açıkladı! Rafael Leao... - 1

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