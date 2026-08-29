Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Galatasaray'da hareketlilik devam ederken, sarı-kırmızılıların gündemine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sarı-kırmızılı yönetime iki futbolcu önerildi.