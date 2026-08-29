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Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Galatasaray'da hareketlilik devam ederken, sarı-kırmızılıların gündemine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sarı-kırmızılı yönetime iki futbolcu önerildi.

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Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

Galatasaray, son olarak Rafael Leao ve Milan ile anlaşma sağlayarak çok konuşulacak bir transferde daha mutlu sona yaklaşmıştı.

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Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

Sarı-kırmızılıların transfer politikasına ve Leao hamlesine yönelik en çarpıcı değerlendirme ise usta yorumcu Levent Tüzemen'den geldi.

Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

Tüzemen, aynı zamanda Galatasaray'a iki futbolcunun ismini vererek Osimhen ile yakalayabilecekleri uyuma dikkat çekti. İşte o ifadeler...

Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

"HAYIRLI OLSUN DİYELİM AMA..."

"G.Saray, uzun süredir Leao'nun peşindeydi. Çok çaba sarf ettiler. Hayırlı olsun diyelim ama benim tercih ettiğim bir oyuncu değildi."

Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

"UMARIM ESKİ GÜNLERİNE DÖNER"

"Yönetim, 4 aydır kafaya taktığı Leao'yu nihayet aldı. Kalitesini tartışmıyorum ama son dönemde yükselen bir grafiği yok. Umarım G.Saray'da eski günlerine geri döner."

Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

"DAHA İYİ BİR OYUNCU ALINABİLİRDİ"

"Sonuçta G.Saray flaş bir transfer yapmış oldu. 45 milyon Euro'ya daha iyi bir oyuncu alınabilirdi ama Leao'yu ısrarla istediler."

Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

"Okan Buruk'un çok istediğini duymuştum, demek ki bildiği bir şey var."

Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

"Yunus, Sane ve Barış'ın kanat oynadığını düşünürsek Leao dilerim performansıyla rekabeti körükler."

Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

"ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATABİLİR"

"Eğer Leao, güçlü olduğu dönemlerdeki performansını G.Saray'da gösterirse önemli işlere imza atabilir. Hatırlatayım, Milan'daki son dönemine bakarsanız, istikrarlı olmadığını görürsünüz."

Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

"ZAHA ÇOK ŞEY VADETTİ AMA..."

"İnşallah Zaha türü bir şey olmaz. Zaha da çok şey vadetti ama saman alevi gibi maçlar oynadı."

Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

"Ben yönetimin transfer politikasını anlamıyorum. Öncelikle eksik yerlere oyuncu transfer edilir."

Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

"G.SARAY'IN ÖNCELİĞİ O MEVKİLER OLMALI"

"G.Saray'ın önceliği santrfor, orta saha ve sol stoper olmalı. G.Saray, Leao ile transfer dönemini kapatamaz.Taraftardan büyük tepki alırlar."

Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

"2 Eyül'de UEFA'ya verecekleri listede sol stoper, santrfor ve bir güçlü orta saha daha eklenmeli."

Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

"DEVLER LİGİ'NDE BÜYÜK SIKINTI YAŞARLAR"

"Eğer ihtiyaç duyulan oyuncular transfer edilmezse Devler Ligi'nde G.Saray büyük sıkıntı yaşar."

Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

"SARR VE RASHFORD'I ALIRDIM"

"Bu paraya ben olsam Crystal Palace'tan Ismaila Sarr'ı ya da Manchester United'dan Rashford'ı alırdım."

Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

"Çünkü bu ikili, hücumda Osimhen'in beklentilerini karşılardı."

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#Rafael Leao #Levent Tüzemen #Okan Buruk #Sane #Milan #Galatasaray #Barış #Osimhen
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