Galatasaray’a transferde çifte öneri! O iki futbolcu…

"HAYIRLI OLSUN DİYELİM AMA..."
"G.Saray, uzun süredir Leao'nun peşindeydi. Çok çaba sarf ettiler. Hayırlı olsun diyelim ama benim tercih ettiğim bir oyuncu değildi."
"UMARIM ESKİ GÜNLERİNE DÖNER"
"Yönetim, 4 aydır kafaya taktığı Leao'yu nihayet aldı. Kalitesini tartışmıyorum ama son dönemde yükselen bir grafiği yok. Umarım G.Saray'da eski günlerine geri döner."
"Yunus, Sane ve Barış'ın kanat oynadığını düşünürsek Leao dilerim performansıyla rekabeti körükler."
"ZAHA ÇOK ŞEY VADETTİ AMA..."
"İnşallah Zaha türü bir şey olmaz. Zaha da çok şey vadetti ama saman alevi gibi maçlar oynadı."