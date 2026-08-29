Galatasaray evinde seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı ilk 11'i

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip galibiyet serisi için saha çıkıyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...(GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 3'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray bu akşam sahasında Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen dyönetecek. Ligde ilk 2 haftada 4 puan toplayan Galatasaray, iki hafta sonunda 1 puanda kalan Göztepe karşısında galibiyet hedefleyecek. Geçen hafta deplasmanda Erzurumspor FK'yı 4-0 deviren Aslan, iç sahadaki ilk 3 puanını almak istiyor.



OSİMHEN FAKTÖRÜ



Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, ilk iki haftada kaydettiği gollerle dikkati çekti. İlk haftada 2-2 berabere biten Çorum FK ve 4-0 kazanılan Erzurumspor FK maçlarında filelerini 2'şer kez havalandıran Osimhen, ligde ilk 2 haftada sarı-kırmızılı takımın attığı 6 golün 4'ünü kaydetti. Kazanılan 4 puanda başarılı futbolcunun büyük katkısı oldu. Nijeryalı forvet, ayrıca Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta 16 gol attı.

65'İNCİ KEZ RAKİPLER



Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de bugün 65. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 64 maçtan 39'unu Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı. İki ekip, İstanbul'da ise 33. kez birbirlerine rakip olacak. İstanbul'da Galatasaray'ın galibiyetlerde 21-3 üstünlüğü bulunuyor. 8 maç da berabere sonuçlandı

KAZANAN KADROYLA DEVAM



Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların bu akşam oynayacağı Göztepe mücadelesinde kazanan kadrosunu koruyacak. Geçen hafta deplasmanda Erzurumspor FK önünde 4-0 kazanan ilk 11'i bozmayacak olan başarılı çalıştırıcının Leroy Sane ve Aleksey Batrakov gibi isimlere ikinci yarıda şans vermeyi düşündüğü kaydedildi.



36 MAÇLIK DEV SERİ



Aslan, Süper Lig'de iç sahada tam 36 maçtır kaybetmiyor. Evindeki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı



BATRAKOV'UN İLK SINAVI



Cimbom'un yeni transferi Aleksey Batrakov ilk kez RAMS Park'a çıkıyor. 21 yaşındaki Rus orta sahanın bu akşam oynanacak Göztepe karşılaşmasına maça yedek başlaması planlanıyor. Okan Buruk'un genç yıldıza maçın ilerleyen dakikalarında şans vermeyi istediği kaydedildi. Öte yandan Rusya'dan hazır ve antrenmanlı gelen Batrakov'un idmandaki performansı tam not alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.



Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Arda, Matos, Miroshi, Ogün, Efkan, Henrique, Armstrong.