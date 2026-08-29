Galatasaray'a santrfor transferinde 2 rakip çıktı! Conrad Harder...

Galatasaray transfer haberleri | Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kalan santrfor transferi için harekete geçen Galatasaray'da Conrad Harder da listede yer alan isimler arasında. Leipzig forması giyen genç forvet için sarı-kırmızılılara 2 rakip çıktı. İşte detaylar...