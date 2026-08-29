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Galatasaray'a santrfor transferinde 2 rakip çıktı! Conrad Harder...

Galatasaray transfer haberleri | Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kalan santrfor transferi için harekete geçen Galatasaray'da Conrad Harder da listede yer alan isimler arasında. Leipzig forması giyen genç forvet için sarı-kırmızılılara 2 rakip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a santrfor transferinde 2 rakip çıktı! Conrad Harder...

Galatasaray'da transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray'a santrfor transferinde 2 rakip çıktı! Conrad Harder...

Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar yaptığı önemli hamlelerin ardından orta saha ve hücum hattını güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray'a santrfor transferinde 2 rakip çıktı! Conrad Harder...

Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov transferlerini bitiren Galatasaray, sol kanat transferinde de sona yaklaştı.

Galatasaray'a santrfor transferinde 2 rakip çıktı! Conrad Harder...

Sarı-kırmızıların, Rafael Leao transferini de yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Galatasaray'a santrfor transferinde 2 rakip çıktı! Conrad Harder...

Bu eklemelerin ardından yönetimin kadroya bir takviye daha yapmak istediği ifade ediliyor.

Galatasaray'a santrfor transferinde 2 rakip çıktı! Conrad Harder...

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemine genç bir forvetin daha girdiği öne sürüldü.

Galatasaray'a santrfor transferinde 2 rakip çıktı! Conrad Harder...

Takvim'de yer alan habere göre Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Conrad Harder, Galatasaray'ın takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray'a santrfor transferinde 2 rakip çıktı! Conrad Harder...

Danimarkalı santrforun özellikle genç yabancı statüsüne uygun olması, transfer ihtimalini daha da cazip hale getiriyor.

Galatasaray'a santrfor transferinde 2 rakip çıktı! Conrad Harder...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 kriterlerini karşılayan Harder, Galatasaray'ın kadro planlamasında avantaj sağlayabilecek bir isim olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'a santrfor transferinde 2 rakip çıktı! Conrad Harder...

Sarı-kırmızılıların genç futbolcuyla ilgili şu aşamada bonservis transferinden ziyade kiralama seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.

Galatasaray'a santrfor transferinde 2 rakip çıktı! Conrad Harder...

Harder için Avrupa'nın farklı kulüplerinden de ilgi bulunması, transfer yarışının kolay geçmeyeceğine işaret ediyor.

Galatasaray'a santrfor transferinde 2 rakip çıktı! Conrad Harder...

Aktarılan bilgilere göre İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Danimarkalı golcünün durumunu yakından takip ediyor.

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