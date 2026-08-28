Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek harekatı! Görüşmeler hızlandı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündemine yer alan Yusuf Akçiçek için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Galatasaray'da 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine sayılı günler kala çalışmalar hız kazandı.
Yeni sezonda Fenerbahçe ile birlikte ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılar, 4 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Milan forması giyen Rafael Leao için Aston Villa ile yarışan Cimbom'un önceliklerinden biri de stoper transferi...
Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'e alternatif arayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Suudi Arabistan'da buldu.
YUSUF AKÇİÇEK İÇİN GÖRÜŞMELER HIZLANDI
Fotomaç'ın haberine göre; savunmaya önemli bir alternatif yaratmak isteyen Galatasaray, altyapısından yetişen ve daha sonra Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Yusuf Akçiçek için görüşmelerini hızlandırdı.
Al Hilal'in genç yıldızın ayrılığına sıcak baktığı öğrenilirken, Yusuf Akçiçek'in Süper Lig'den başka talipleri de bulunuyor.
Galatasaray'ın Yusuf Akçiçek görüşmelerinde öncelik kiralanması yönünde ilerliyor.
Milli futbolcunun adı Fenerbahçe ile de anılıyor.
20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al Hilal'e transfer olmuştu. Galatasaray ise bu transferden 110 bin Euro yetiştirme bedeli almıştı.
Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Yusuf Akçiçek'in güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.