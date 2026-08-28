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Galatasaray'dan Deniz Gül için flaş transfer teklifi! 25 milyon euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yabancı kontenjanındaki yükünü azaltmak için santrfor takviyesinde yerli isimlere yönelen Galatasaray, Porto'da forma giyen Deniz Gül için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, milli oyuncu için Portekiz kulübüne yaptığı teklif ortaya çıktı. | GS spor haberleri

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Deniz Gül için flaş transfer teklifi! 25 milyon euro...

Galatasaray, yabancı oyuncu kontenjanındaki yükünü azaltmak ve 9 numara pozisyonunda yerli bir futbolcu kullanmak için Deniz Gül transferi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan Deniz Gül için flaş transfer teklifi! 25 milyon euro...

Sarı-kırmızılı yönetim, genç golcünün transferi için Porto'yu ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray'dan Deniz Gül için flaş transfer teklifi! 25 milyon euro...

Takvim'de yer alan haberlere göre Galatasaray, transfer için iki farklı formülü Porto'nun önüne koydu.

Galatasaray'dan Deniz Gül için flaş transfer teklifi! 25 milyon euro...

Bu seçeneklerden ilki, Deniz Gül'ün bonservisinin doğrudan alınması olurken, diğer formül ise satın alma opsiyonlu kiralama olarak belirlendi.

Galatasaray'dan Deniz Gül için flaş transfer teklifi! 25 milyon euro...

Ancak Porto'nun Deniz Gül'ü kiralamaya sıcak bakmadığı ve oyuncu için 25 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Deniz Gül için flaş transfer teklifi! 25 milyon euro...

Galatasaray'ın ise bu rakamı yüksek bulduğu ve transfer için maksimum 15 milyon euro seviyesine çıkmak istediği belirtildi.

Galatasaray'dan Deniz Gül için flaş transfer teklifi! 25 milyon euro...

Sarı-kırmızılıların özellikle satın alma formülünde Porto'nun talebini aşağı çekmeye çalıştığı ifade edildi.

Galatasaray'dan Deniz Gül için flaş transfer teklifi! 25 milyon euro...

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, Porto'nun bonservis konusundaki tavrı transferin kaderini belirleyecek.

Galatasaray'dan Deniz Gül için flaş transfer teklifi! 25 milyon euro...

Geride bıraktığımız sezon Porto formasıyla 44 maçta forma giyen Deniz Gül, 7 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray'dan Deniz Gül için flaş transfer teklifi! 25 milyon euro...

Portekiz deviyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

#Deniz Gül #Galatasaray #Porto
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