Galatasaray'dan Deniz Gül için flaş transfer teklifi! 25 milyon euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yabancı kontenjanındaki yükünü azaltmak için santrfor takviyesinde yerli isimlere yönelen Galatasaray, Porto'da forma giyen Deniz Gül için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, milli oyuncu için Portekiz kulübüne yaptığı teklif ortaya çıktı. | GS spor haberleri